A Porto Seguro tem investido cada vez mais em ampliar seu portfólio de produtos e em gerar mais oportunidades de negócios aos seus corretores parceiros. E para fomentar ainda mais esses esforços, a companhia está oferecendo benefícios exclusivos aos corretores que mais venderem o Seguro de Vida nos próximos dias: uma mala personalizada do Seguro Viagem da Porto, repleta de chocolates para aqueles que mais venderem Vida On ou Vida do Seu Jeito no cartão de crédito, até domingo (31).

De acordo com dados da Fenaprevi (2021), 17% da população brasileira conta com a proteção de um seguro de vida e a tendência é esse número aumentar cada vez mais. Para Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da Porto Seguro, isso reflete em uma sociedade ainda mais consciente sobre a importância de contar com proteções como essa. “O seguro de vida por muito tempo foi associado a momentos de perda de um ente querido ou do próprio segurado, porém, a maioria das coberturas são utilizadas em vida, como em momentos inesperados ou em tratamento de doenças graves”, destaca Gondim.

O executivo ainda reforça a importância do papel do corretor parceiro da Porto, profissionais extremamente qualificados e prontos para indicar a melhor cobertura para cada necessidade. “Os corretores desempenham um papel essencial na orientação dos clientes sobre a importância do seguro de vida e na identificação das coberturas mais adequadas para atender às suas necessidades individuais. Eles são verdadeiros parceiros não só da Porto, mas de cada um dos segurados, fornecendo suporte especializado e garantindo que cada cliente receba a proteção necessária para se resguardar e cuidar de sua família. Por isso investimos cada vez mais em iniciativas como essa, para valorizar e potencializar seu crescimento no mercado de seguros”, acrescenta Gondim.

K.L.

Revista Apólice