MDS Brasil anuncia aquisição da FFC Serviços Financeiros

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos, anuncia a aquisição da FFC Serviços Financeiros. Essa incorporação faz parte do plano de expansão e consolidação da MDS Brasil no segmento de Affinity, composto por programas de vendas de seguros massificados através de canais de distribuição de empresas parceiras.

“A aquisição da FFC Serviços Financeiros representa um passo significativo para a MDS Brasil no fortalecimento de nossa atuação no mercado de seguros massificados. Estamos entusiasmados com a operação, que agrega à MDS Brasil novos clientes, uma renomada equipe, conhecimento e tecnologia na área”, conta Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

Para Thomaz Tescaro, VP de Affinity e Bancassurance da MDS Brasil, “a operação fortalece o ecossistema da MDS Brasil, que já vem atuando com destaque no segmento de seguros massificados, ao permitir a combinação do conhecimento, práticas e processos de cada empresa, em prol de se proporcionar um serviço ainda melhor aos clientes”.

A FFC Serviços Financeiros, que atua no mercado desde 2008, é conhecida por assessorar seus clientes na estruturação, implementação e gestão de programas de venda de seguros, buscando aumentar a sua lucratividade e a eficiência. A empresa possui uma sólida reputação com mais de 35 empresas atendidas e mais de 90 projetos executados em todo o país, tendo sido responsável pela geração de aproximadamente R$500 milhões em prêmios de seguros junto ao mercado no ano de 2023.

Os sócios fundadores, André Feltrin, José Eduardo Fadul e Roberto Coelho, além do atual General Manager Pedro Gutemberg, se juntam ao time executivo da MDS Brasil e seguem à frente da operação.

“Estamos muito felizes com a concretização dessa operação com a MDS Brasil. Iniciamos um novo capítulo na história da FFC Serviços Financeiros onde, além de seguirem contando com o relacionamento e apoio que tiveram até hoje, nossos clientes passam a ter acesso também a uma gama muito maior de produtos e serviços em seguros, além do respaldo de um dos maiores grupos globais de corretagem”, dizem os executivos.