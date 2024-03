Mapfre dá dicas de segurança para quem vai viajar de carro na Páscoa

Com a Páscoa chegando, cresce o número de pessoas que vão pegar a estrada para passar o feriado em outras cidades. Para quem vai viajar com carro próprio, é importante se preparar com antecedência e tomar algumas medidas simples, que garantem uma viagem tranquila, como fazer a revisão do veículo e manter um comportamento seguro ao volante. A Mapfre listou algumas recomendações para os motoristas.

De acordo com Luiz Padial, diretor de seguro Auto e Massificados da seguradora, a maneira mais eficaz de evitar contratempos é realizar a manutenção preventiva. O especialista enfatiza a importância de verificar antecipadamente ao dia da viagem diversos componentes do veículo, como óleo do motor, pastilhas de freio, alinhamento e suspensão, correias e seus tensionadores. Vale ainda observar se há vazamentos no radiador ou se a peça precisa ser limpa, ajustar faróis, entre outras revisões. No momento da partida, o condutor também deve assegurar que a pressão dos pneus está adequada para o número de passageiros e o volume de bagagens no porta-malas. “Uma pressão inadequada pode comprometer a estabilidade na pista e a capacidade de frenagem do veículo, aumentando o risco de acidentes”, explica o executivo.

“Grande parte dos acidentes e contratempos que acontecem nesse período são evitáveis, caso o condutor tivesse tomado precauções simples. A manutenção do veículo precisa estar sempre em dia e o motorista ter prudência na direção e respeitar as regras do trânsito”, aconselha o especialista.

Além de manter o carro em boas condições, também é importante adotar práticas de direção segura, como manter a atenção na estrada, respeitar os limites de velocidade, usar cinto de segurança, evitar dirigir por longos períodos e iniciar a viagem com o corpo descansado. Também é fundamental que o motorista planeje a sua rota de viagem, consultando as condições climáticas e de tráfego.

Importância do seguro auto

O segurado que vai viajar de carro deve consultar a sua apólice com antecedência para relembrar todas as coberturas e assistências contratadas. Além disso, é importante ter o telefone da central de atendimento da seguradora e seus contatos em canais digitais anotados em um local de fácil acesso, como no celular ou numa agenda. Algumas seguradoras oferecem atendimento via WhatsApp ou por aplicativos dedicados e ter esses contatos à mão facilita o tempo de atendimento em caso de emergências durante a viagem.

“Sabemos que consertar um carro pode ser oneroso para o motorista, sobretudo, para aqueles que juntaram dinheiro ao longo do tempo para adquirir o veículo ou fizeram um financiamento. O seguro auto cumpre justamente esse papel, o de ser uma proteção financeira para cobrir despesas imediatas em caso de qualquer imprevisto”, explica Padial.

Principais dicas da Mapfre para uma viagem segura

Documentos: Para evitar problemas legais, a documentação do condutor e do carro deve estar atualizada;

Dados da seguradora: Mantenha em local de fácil acesso o número da sua apólice e informações de contato com a central de atendimento;

Pneus: Devem estar em boas condições e calibrados de acordo com o manual do proprietário. Lembre-se do estepe;

Equipamentos de emergência: Certifique-se de que o macaco esteja em funcionamento. Inspecione o triângulo e observe se o seu sistema de pé está em boas condições. A chave de roda também é obrigatória;

Sistemas de Iluminação: Teste o funcionamento de todas as lâmpadas e luzes do veículo;

Freio: Verifique o nível de fluido do freio e identifique possíveis problemas durante as frenagens;

Correias do Motor: Certifique-se de que não estão ressecadas ou danificadas;

Óleo e água do motor: Verifique os níveis e faça as reposições necessárias;

Palhetas do para-brisa: Substitua se estiverem desgastadas;

Bagagem: Distribua o peso no porta-malas para manter o equilíbrio durante a viagem;

Descanse: faça pausas a cada duas horas para evitar a fadiga ou reveze com alguma pessoa.

Excesso de velocidade: Mantenha-se dentro dos limites permitidos, especialmente em condições adversas;

Cadeirinha: Bebês e crianças de até 7 anos devem ser transportados somente no banco de trás e acomodadas em assento apropriado.

N.F.

Revista Apólice