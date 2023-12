CSP-MG comemora resultados de 2023 e empossa nova diretoria

Na última quinta-feira (7), o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) reuniu associados, beneméritas e lideranças do setor para celebrar as conquistas de 2023, homenagear profissionais do mercado e empossar a nova diretoria da entidade para o triênio 2024/2026. A confraternização aconteceu no Automóvel Clube de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

O encontro teve início com a saudação do presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello, que agradeceu a presença dos convidados, entre eles o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, e a superintendente executiva do SindSeg MG/GO/MT/DF, Cláudia Perdigão, que representou a presidente Andreia Padovani no evento.

Ambos elogiaram a atuação do CSP-MG. “O Clube realiza um trabalho de suma importância para o aculturamento da sociedade a respeito da proteção securitária”, destacou Bentes. “Parabenizamos a diretoria do CSP-MG pelo empenho e dinamismo com os quais conduz a entidade”, salientou Cláudia.

Durante o evento, a entidade entregou placas de boas-vindas às novas beneméritas Scala Corretora de Seguros e Amalfitana Seguros. O Clube ainda rendeu homenagens aos integrantes da diretoria que encerram o mandato em 31 de dezembro. Eles receberam certificados em reconhecimento aos serviços prestados à instituição.

Este ano o troféu do Mérito Profissional foi entregue ao executivo Marco Antônio Neves pelos 45 anos de dedicação ao setor. A trajetória de Neves é marcada por passagens por grandes grupos seguradores, instituições financeiras e, também, pela presidência do SindSeg MG/GO/MT/DF, entre 2020 e outubro de 2023.

“Não realizamos nada sozinhos. Agradeço aos profissionais que estiveram ao meu lado nessa caminhada. Crescemos juntos e pudemos contribuir para o desenvolvimento do setor”, discursou Neves.

Logo após as homenagens, houve a solenidade de posse da nova diretoria, que assume o comando da entidade em 1º de janeiro de 2024. O presidente João Paulo Moreira de Mello, reconduzido ao cargo, fez um balanço positivo da gestão.

“Tomamos posse em dezembro de 2020, em uma live que, na ocasião, alcançou recorde de audiência. Estávamos no período de escalada da tenebrosa pandemia e o evento remoto foi a única opção possível. Ainda comemorávamos os 10 anos da instituição, com o lançamento da primorosa edição especial da revista do CSP-MG alusiva à data”, recordou-se.

Mesmo em meio a um cenário de incertezas, o CSP-MG lançou as bases do planejamento dos três anos de gestão. “Foi com atitude otimista e realista que a instituição demonstrou resiliência para seguir em frente, adaptando-se, seguindo novas tendências, buscando estar na vanguarda das práticas que as circunstâncias impunham”.

Segundo Mello, a diretoria sente-se orgulhosa das iniciativas implementadas. “Somente em 2021 realizamos 20 eventos, além de diversas ações sociais, mantidas até hoje. Em 2022, implantamos atividades híbridas, com destaque para quatro cursos realizados em parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros). Em 2023, retornamos ao modelo presencial, dando continuidade a ações tradicionais no nosso calendário como a série de workshops Conhecer para Proteger, o Seminário Saúde Suplementar e o Encontro do CSP-MG com a FenaPrevi. Retomamos também os laços com o mercado, participando de vários eventos relevantes”.

O dirigente encerrou sua fala agradecendo à diretoria que encerra o mandato, aos conselheiros, “pela confiança”, às instituições apoiadoras, às beneméritas, que acreditam na missão do CSP-MG e, por isso, “contribuem financeiramente” para que a entidade siga capacitando os agentes do setor e fomentando o mercado de Seguros de Pessoas.

“Novos desafios nos aguardam para os próximos três anos de mandato. Com o empenho da diretoria eleita, o apoio das instituições de mercado e das beneméritas vamos seguir com nossa árdua, porém prazerosa, missão de contribuir para o desenvolvimento do mercado, tendo como foco o aumento da proteção da sociedade”, finalizou.

N.F.

Revista Apólice