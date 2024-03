Dia da Mulher: Porto promove ações exclusivas para corretoras

EXCLUSIVO – Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, 8 de março, a Porto Seguro está realizando uma série de ações ao longo deste mês para promover o empoderamento feminino e incentivar a participação das mulheres corretoras. A série de encontros levará o nome de “#CORRETORAÉPRASEMPRE”. As iniciativas visam celebrar as conquistas destas profissionais, oferecer suporte para o desenvolvimento e inspirar mais mulheres a ingressarem na área.

Na noite de ontem (07), 60 corretoras foram sorteadas para participar de um coquetel especial no Blue Note com Eva Miguel, diretora executiva de Produção Brasil, e assistir ao show da cantora Bruna Magalhães.

Segundo Eva, o principal objetivo da seguradora é reforçar o valor e a importância da mulher no mercado de trabalho como um todo, mas principalmente no setor de seguros, seja como securitária ou corretora. “Cada vez mais a mulher vem ganhando espaço no segmento, sendo uma importante representante da nossa indústria perante a sociedade. Isso deve ser ressaltado e comemorado. A Porto valoriza muito a agenda de equidade de gênero, temos feito muitos movimentos neste sentido. Estamos investindo no processo de formação de várias corretoras, levando a cultura do seguro e o empoderamento feminino. Espero que o setor evolua cada vez mais para que as mulheres possam continuar fazendo a diferença no nosso mercado”.

Adriana Abbud, diretora Comercial de Canais Diferenciados da empresa, o mercado deve se movimentar para trazer mais mulheres. “A Porto está sempre à frente de contratar mais mulheres e colocá-las em posição de liderança. Nossa maior missão é fazer com que o setor seja um exemplo de diversidade e inclusão”.

Confira abaixo os eventos programados para este mês:

09 de março, no JK Rooftoop – Track&Field Experience

Parceria entre Porto e Track&Field reunirá corretoras e clientes de Vida, Previdência e Saúde convidadas para uma aula exclusiva de pilates no JK Rooftop. O momento, além de celebrar o Dia da Mulher, incentiva o autocuidado e a prática de atividades físicas para a saúde física e mental.

19 de março, às 9h – Porto Educ (Online)

Sala Virtual Mês da Mulher e proteção com o Seguro de Vida. As inscrições podem ser feitas aqui.

20 de março, às 16h – Porto Educ (Online)

Mais proteção com os Seguros de Responsabilidade Civil para profissionais mulheres. As inscrições podem ser feitas aqui.

27 de março, Evento “Mulheres Gestoras”

Uma parceria da seguradora com a revista Seguro Total. A segunda edição do evento contará com uma programação especial para as empresas e funcionárias homenageadas, além de plaquinhas especiais personalizadas.

Eventos regionais

O Sincor Espírito Santo e Rio de Janeiro, em parceria com a Porto, reuniram 200 corretoras para o evento especial, #CorretoraÉpraSempre

Nicole Fraga

Revista Apólice