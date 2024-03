CORPe Saúde inicia atuação em São Luís em parceria com a operadora Humana

A administradora de benefícios CORPe Saúde, dentro do seu processo de expansão continuada por todo o Brasil, reforçou seu portifólio de produtos de saúde e odonto em São Luís do Maranhão, com a parceria para distribuição dos produtos da operadora Humana.

A operadora que faz parte do grupo Athena Saúde, que possui mais de 13 hospitais próprios pelo Brasil e mais de 1 milhão de beneficiários assistidos em saúde e odonto. O lançamento da parceria aconteceu em um café da manhã para corretores de São Luís, realizado na última quarta-feira (06), no auditório do prédio empresarial Pátio Jardins, na capital maranhense.

Com a operadora Humana, onde iniciou suas atividades no Estado do Piauí, desde 1995 o Grupo atua na região e agora carimba a sua estratégia de crescimento por todo o Nordeste com mais essa parceria firmada com a CORPe. Entre as recentes iniciativas da operadora têm destaque o programa Saber Viver, que contempla as ações de promoção e prevenção à saúde, focadas no autocuidado, bem como o lançamento do seu aplicativo, o APP Humana e, ainda a preocupação da empresa em apoiar a cultura e as artes locais, na busca de incentivar diversos talentos da terra em que atua comercialmente.

Neste momento, a CORPe celebra a parceria nesta importante praça, identificando elevada necessidade de novos produtos. “Visando alternativas aderentes ao mercado local, alinhando os interesses das companhias de crescimento na praça, sem esquecer pilares de alta relevância, como responsabilidade, competitividade, rapidez, inovação e crescimento, escolhemos a operadora Humana para oferecer aos povos ludovicenses e imperatrizenses mais uma excelência em gestão com foco em saúde e odonto”, afirma Franclin Castro, gerente Comercial Norte, Nordeste e Distrito Federal da CORPe Saúde.

Além da Humana já ser uma operadora conhecida na região, a CORPe chega unindo forças para aproximar a população com a missão primordial, que é oferecer excelência da administração de benefícios e gestão de saúde, buscando a plena satisfação dos beneficiários. “Após diversos pedidos e entendendo que existe relevante necessidade do mercado, que demonstrou uma carência de produto em saúde e odonto, as empresas se juntam em apoiar seu bem mais precioso, o seu parceiro corretor, trazendo um atendimento próximo e personalizado para o verdadeiro líder dessa operação: o consumidor”, aponta o gerente.

Um dos objetivos estratégicos da operadora Humana é disponibilizar acesso à saúde nas regiões onde atua com modernidade e sem burocracia. “Não podemos voltar atrás e os lemas de minha atuação são três: fazer, crescer e entregar, pois o objetivo maior de todos nós é valorizar a vida com o olhar humanizado e proporcionar acesso aos tratamentos de qualidade à população”, finaliza Castro.

N.F.

Revista Apólice