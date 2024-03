Dia da Mulher: No Grupo MAG, 51% das mulheres ocupam cargos de liderança

Segundo a pesquisa realizada pela Grant Thornton, empresa global de auditoria, consultoria e tributos, em 2022, 38% dos cargos de liderança no Brasil eram ocupados por mulheres. Entretanto, esse cenário é oposto no Grupo MAG, que possui uma representatividade feminina de 51%. Já especificamente na MAG Seguros, esse número sobe para 52%. Além disso, no quadro geral de colaboradores as mulheres representam 62% da empresa.

“Nosso compromisso com as mulheres vai além das estatísticas. Reconhecemos as necessidades específicas de nossas colaboradoras em diferentes estágios de suas vidas e carreiras. É por isso que investimos em programas e benefícios que fazem a diferença”, destaca Patrícia Campos, diretora de Gente e Gestão da seguradora.

Campos afirma ainda que, hoje, 55% das mulheres que trabalham na MAG são mães. “Queremos estar presentes nas diversas fases dessas mulheres, crescendo juntas e oferecendo um ambiente acolhedor e impulsionador com cada vez mais mulheres ocupando cargos de liderança”, complementa.

A companhia tem o compromisso de criar um ambiente onde as mulheres não apenas prosperem, mas liderem. O intuito da empresa é continuar a desafiar as coisas como são, promovendo a diversidade, igualdade e a inclusão em todas as facetas da organização.

Iniciativas

A MAG Seguros, empresa que atua no mercado de seguro de vida e previdência há quase 200 anos no Brasil, foi reconhecida pelo prêmio GPTW 2023 como um dos melhores lugares para se trabalhar. Grande parte desse resultado é reflexo de ações e projetos que incentivam as mulheres a entrarem no mercado de seguros como:

Trabalho Híbrido: A MAG reconhece a importância de oferecer flexibilidade para que as mulheres possam equilibrar suas carreiras com suas responsabilidades pessoais.

Licença Maternidade Estendida: O período pós-parto é crucial para as mães e suas famílias. Por isso, a companhia oferece uma licença maternidade estendida para garantir que as novas mães tenham o tempo necessário para se ajustarem à nova fase de suas vidas.

Família Segura: A segurança da família é uma prioridade para muitas mulheres. Por isso, são disponibilizados produtos e serviços que protegem não apenas as colaboradoras, mas também suas famílias.

Programa de Mentoria para Liderança: Existe um programa de mentoria projetado para capacitar e desenvolver líderes em nossa organização.

“Enquanto muitas organizações buscam avançar nesse aspecto, percebo que estamos alguns passos à frente. Todo o cuidado que temos com nossas colaboradoras, e todas as iniciativas voltadas ao seu desenvolvimento, são tão internalizadas em nossa cultura que o impacto positivo ocorre de forma orgânica. Aqui na MAG, esses valores não são apenas palavras; eles são refletidos em nossas práticas”, finaliza Patrícia.

N.F.

Revista Apólice