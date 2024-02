Zurich anuncia venda de seguro celular via corretor

A Zurich disponibilizou aos corretores de seguros novas alternativas para comercialização de um de seus principais produtos: o Zurich Celular. A seguradora já estava oferecendo aos consumidores a possibilidade de contratar o seguro para celular com até dois anos de uso da data de compra em uma plataforma 100% digital, com escolha do corretor de sua preferência.

Agora, os corretores também contarão com duas opções de comercialização: podem realizar uma cotação ou disponibilizar um link personalizado ao cliente, no conceito de autosserviço. Ambas as formas estão disponíveis no Portal Corretor e são processos 100% digitais.

Segundo Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da companhia, as novidades visam oferecer soluções dirigidas aos corretores para que atendam às necessidades de seus clientes. “Com essas ferramentas, o corretor poderá prestar uma consultoria de risco mais orientada e aumentar as possibilidades de diversificação de seu portfólio”, pontua.

Confira como funcionam as opções de comercialização do Zurich Celular:

Cotação: Nesta opção, o corretor faz a cotação do seguro para o cliente, que por sua vez, faz a vistoria de forma digital, tudo muito simples e intuitivo. Sendo aprovado, o cliente continua a jornada para a inclusão do pagamento, e é finalizada a contratação.

Link personalizado: O corretor compartilha com seus clientes um link exclusivo de venda, personalizado para a corretora, e toda a jornada de compra é realizada diretamente pelo cliente. Neste modelo de autosserviço, a Zurich busca contribuir com o corretor, maximizando seu potencial de vendas e minimizando esforços, levando conveniência aos corretores e seus clientes.

Toda a gestão de propostas e emissões é feita pelo corretor por meio do portal, que pode ser acessado neste link.

O seguro celular oferece proteção imediata, sem carência e com cobertura internacional. São duas modalidades de proteção: plano econômico, que inclui furto (simples e qualificado) e roubo, ou plano completo que prevê cobertura também para danos materiais.

Oportunidade para os corretores

A Zurich conta com mais de 12 milhões de aparelhos segurados desde o seu lançamento, em 2016. Atualmente, são mais de 1,7 milhões de aparelhos segurados em todo o país.

A companhia tem como um de seus principais diferenciais a agilidade para a solução de sinistros, por meio de logística descentralizada de reparo e uso de Inteligência Artificial no acionamento do seguro, que permite, em muitos casos, a indenização do cliente em poucos minutos.

Com as novidades, o corretor pode diversificar sua carteira a partir de um produto que comporta um mercado gigantesco. Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o Brasil conta com mais de 251 milhões de aparelhos celulares ativos.

“Tem havido um aumento significativo na demanda por esse tipo de proteção nos últimos anos, e isso se deve à importância que o celular adquiriu na vida das pessoas”, pontua Luís Reis, diretor executivo de Parcerias da Seguradora Zurich. “Nesse contexto, a partir de agora, o corretor também passa a poder oferecer ativamente mais essa possibilidade de tranquilidade a seus clientes”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice