Tech Trail e Simple2u anunciam parceria em ‘seguro pay per use’

O mercado segurador brasileiro está em ascensão. De acordo com as projeções da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), o ano de 2024 deve ter um crescimento de 11% em relação ao período anterior. Espera-se que, até dezembro, o setor represente 6,2% do PIB nacional. Não à toa, o setor enfrenta transformações nos padrões de consumo que impulsionam a demanda por soluções cada vez mais personalizadas e acessíveis.

O modelo ‘pay per use’ (pague quando usar, em tradução livre) foi um divisor de águas para tornar algumas modalidades de seguros mais acessíveis. Seja em automóveis, celulares ou bicicletas, o modelo de assinatura tornou-se mais acessível por gerar mais economia no bolso do consumidor. Atuando neste segmento desde sua fundação, a Simple2u, uma seguradora 100% digital e disruptiva, viu seu negócio expandir no último ano, impulsionada pela mudança de comportamento dos segurados e pelo crescimento exponencial do setor.

Em 2024, a empresa ganha uma nova aliada para tornar a jornada do consumidor mais fluída e descomplicada. Em parceria com a Tech Trail, insurtech que utiliza big data e inteligência artificial para avaliar riscos, as empresas adotam a análise automática como estratégia para aprimorar a experiência do cliente, otimizar a eficiência operacional, agilizar a tomada de decisões e proporcionar respostas instantâneas na avaliação de riscos.

Em uma segunda fase da parceria, a Tech Trail disponibilizará o motor de decisão de subscrição, a fim de auxiliar a Simple2u na avaliação e categorização de riscos associados aos produtos ofertados para o segmento de celular e bicicleta.”Por meio da sua inteligência de dados e análise de riscos, a empresa ajudará a indicar o melhor seguro para o cliente, de acordo com suas necessidades, visando a personalização da assinatura. Atrelado a essa facilidade, nós também vamos ajudar a identificar possíveis fraudes”, comenta Castelano Santos, CEO e cofundador da insurtech. Apenas em 2023, a empresa conseguiu evitar 150 milhões de fraudes com parceiros.

Já a Simple2u é uma empresa que fornece produtos como o modelo ‘pay per use’, em que o cliente consegue ativar e desativar o seguro quando desejar ou não utilizá-lo. Essa assinatura proporciona personalização nos planos e pacotes de assistência, garantindo também flexibilidade ao contratar, sem exigência de carência, sem burocracia e sem afetar o limite do cartão.

Fundada em 2021, a Tech Trail nasceu com a intenção de unir big data e tomada de decisão de forma rápida e assertiva. Tendo como parceiros seguradoras tradicionais até as mais disruptivas, como o caso da Simple2u, a insurtech consegue criar soluções personalizadas para transformar a jornada do cliente junto com a seguradora. Contribuindo para a melhor experiência do cliente, avaliação de riscos assertiva, instantânea e prevenção de fraudes.

N.F.

Revista Apólice