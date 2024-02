Lockton Brasil fecha parceria com Red Ventures

A Lockton fechou parceria com a Red Ventures, multinacional americana de tecnologia e marketing digital, para alavancar as vendas, por meio do digital, de seguro saúde focado no segmento de PME’s. É a primeira vez que a corretora aposta no setor que representa mais de 95% das empresas no país.

A nova parceria reúne serviços como a criação de um canal online para aquisição de PME’s e visa explorar novos canais, como mídias digitais e parcerias. A aquisição digital será combinada ao atendimento de excelência no pós-venda, contando com a expertise e o índice de retenção superior a 98% da corretora para a criação de uma carteira de empresas no longo prazo.

Daniel Santos, CEO da Red Ventures Brasil ressaltou a importância da parceria, “Há tempos acreditamos no potencial transformador da tecnologia no setor de planos de saúde para pequenas e médias empresas. Entendemos que, no passado, o cliente PME pode não ter recebido a atenção e o serviço de qualidade que merecia. Estamos entusiasmados com a parceria com a Lockton, uma organização conhecida por seus altos índices de retenção e atendimento excepcional ao cliente. Juntos, estamos comprometidos em mudar o panorama e criar uma experiência superior para contratação de seguro saúde PME”.

O vice-presidente da Lockton, Marcelo Avena, também falou sobre a parceria. “Queremos facilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao seguro saúde. Temos em nosso histórico o comprometimento e atendimento personalizado para nossos clientes e já estendemos isso para este público que é cada vez mais crescente no cenário nacional. E a Red Ventures é nossa parceira estratégica para ampliarmos nossa proposta de valor, facilitando o acesso das PME’s por meio de tecnologia de ponta. A complementaridade e sinergia entre as empresas neste projeto, com apoio de operadoras parceiras, representa uma solução única de mercado e esperamos um crescimento exponencial”.

