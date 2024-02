CVG-RJ promove “Almoço Com Seguro” em março

No próximo dia 26 de março de 2024, o CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro) irá realizar no Prodigy Santos do Dumont, no Centro do Rio, o seu “Almoço com Seguro”. O tema do evento será “Fraude no Seguro Saúde” e contará com a participação de três especialistas no assunto: Vera Valente, diretora executiva da FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar); Monica Bortolossi, superintendente de Negócios Saúde da Porto; e Juliano Tomazela, diretor de Saúde e Odonto da SulAmérica.

“O tema é de suma importância, pois as fraudes no seguro saúde causam perdas enormes às seguradoras e impactam no valor pago pelo segurado. Precisamos informar a sociedade das formas de prevenir e combater as fraudes no segmento, que colocam a sua própria saúde em risco. Alertar que as fraudes podem colapsar não só as companhias, mas toda cadeia de prestadores como hospitais, clínicas e laboratórios”, enfatiza Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ.

Reservas podem ser feitas pelos telefones do CVG-RJ: (21) 96428-4687 (WhatsApp) e (21) 2203-0393.

