EXCLUSIVO – Entre os dia 10 e 12 de outubro a cidade do Rio de Janeiro vai receber o 23º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros, realizado pela Fenacor e pelo Sincor-RJ. Desde 1978, 22 edições foram feitas, com foco na capacitação dos corretores de seguros brasileiros, além da feira de exposição das seguradoras e prestadores de serviços.

Armando Vergilio, presidente da Fenacor, disse que esta é uma oportunidade unica para as empresas fazerem o relacionamento com os corretores de seguros, além de estarem presentes nas dicussões importantes com autoridades, além da atualização e do aperfeicoamento profissional.

“Ninguém vai querer ficar de fora deste evento, cujo tema principal será o Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”, afirmou Vergilio, acrescentando que o hotsite já está no ar: www.congressodoscorretores.com.br, com a abertura das inscrições a partir de 1º de março, marcando a data de fundação do Rio de Janeiro. O primeiro lote tem valor fixo até o final do mês de abril.

O Congresso e a feira de negócios vão integrar um ambiente para troca de experiencias, divulgação, campanhas, publicidade etc. O espaço vai receber 5 mil pessoas, com a participação das principais seguradoras do mercado. O endereço do evento é a Expo MAG.

Todos os Sincors estão envolvidos no evento. “São três grandes eventos: congresso técnico-cientifico, feira de negócios e atividades sociais”, ressaltou Vergilio, acrescentando que o Congresso envolve não apenas os corretores, mas suas famílias também.

A Porto, MAG, ENS, Allianz, Tokio Marine, Capemisa, CNseg, Zurich, HDI, Icatu, SulAmérica, MetLife, Alba, que cobrem jantar de encerramento, cordões de crachá, sinalização, sorteios de carros, seguro RC eventos e AP para participantes, posto médico e wi-fi, entre outras coisas. Ainda estão disponíveis as cotas do jantar de abertura, transfer, sorteio de scooters, sorteios de notebooks, coworking . Todas as cotas dão direito a várias contrapartidas para exposição da marca e participação dos executivos em paineis do evento. A Exposeg funciona dia 10/10 das 11h às 19h; dias 11 e 12/12, abre às 13h e fecha às 20h.

Toda a programação do evento será divulgada ao longo dos próximos meses.

Kelly Lubiato

Revista Apólice