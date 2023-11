Seguro prestamista pode auxiliar no planejamento financeiro em 2024

Com a aproximação do fim do ano, é chegado o momento de se planejar financeiramente para 2024. E há uma modalidade de seguro que pode ser considerada peça fundamental nesse esforço: o seguro prestamista. Isso porque ele garante a quitação ou amortização de uma dívida caso o segurado não tenha condições de honrá-la em função de algum dos eventos cobertos na apólice.

Na BB Seguros, o produto é voltado especificamente para montantes contraídos junto ao Banco do Brasil.

Atualmente no Brasil, de acordo com dados do Mapa de Inadimplência do Serasa, 71,8 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência e em um momento ainda sensível para a saúde financeira dos brasileiros, contar com uma solução como o prestamista pode fornecer segurança e estabilidade financeira em momentos desafiadores.

“O seguro prestamista cobre riscos como morte, invalidez, incapacidade temporária e desemprego. Ou seja, se por alguma dessas razões o segurado não puder saldar a dívida, a seguradora cobre”, explica Hugo Ofugi, superintendente executivo de Gestão de Portfólio Vida da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

O seguro prestamista cobre empréstimos ou financiamentos de bens novos e serviços, e pode ser contratado tanto no ato da liberação do crédito pelo Banco do Brasil, quanto a partir do dia seguinte. “É importante destacar que o prestamista compreende uma ampla gama de possibilidades para garantir segurança aos que contratam essa solução e em um cenário de incertezas econômicas, pode ser uma salvaguarda crucial para proteger as finanças domésticas”, destaca Ofugi.

