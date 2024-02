Icatu Seguros e kedu oferecem proteção familiar e financeira à rede privada de ensino

A Icatu firmou uma parceria estratégica com a kedu, plataforma de gestão financeira para escolas, para fortalecer a oferta do Seguro Nota 10 nas instituições privadas de Fortaleza (CE). A proteção prevê, entre outras coberturas, a quitação integral ou parcial das mensalidades restantes em caso de perda de renda dos responsáveis legais dos estudantes e a indenização para casos de invalidez e morte acidental dos alunos, responsáveis e funcionários das instituições de ensino.

Com cerca de 230 escolas cadastradas na base da kedu, a parceria poderá proteger mais de 60 mil alunos em todo o país. Essa colaboração visa ampliar a cultura da proteção financeira e social na região e auxiliar na gestão de inadimplência das escolas.

“Ninguém está imune a viver uma crise financeira, seja ela fruto de uma demissão inesperada, de um acidente que provoque invalidez ou do falecimento do provedor familiar. Não são raros os casos de pais que precisam tirar os filhos do colégio por não conseguirem arcar com as mensalidades. O Seguro Nota 10 foi pensado justamente para isso. Queremos oferecer tranquilidade para as instituições de ensino e para os alunos, que podem focar sua atenção no ensino e na aprendizagem, ao mesmo tempo que protegemos outro grupo importante de toda essa engrenagem: os colaboradores dessas escolas”, afirma Henrique Jenkins, diretor da Regional Nordeste da Icatu.

Com atuação em instituições do ensino básico (infantil, fundamental e médio), de pequeno, médio e grande porte, a kedu amplia o seu portfólio de serviços, que conta atualmente com relacionamento financeiro, gestão de recebíveis e soluções para atração e fidelização de alunos.

“A kedu é uma das maiores parceiras de escolas particulares do Brasil e o nosso maior propósito é dar liberdade para que os gestores escolares consigam manter o foco total na educação. Em muitas escolas isso já é realidade, pois oferecemos um conjunto de soluções que atende todas as necessidades da instituição, cobrindo desde a garantia de recebíveis ao marketing escolar. Agora, em parceria com a Icatu, damos um novo passo, disponibilizando segurança financeira também para a família dos alunos e para os colaboradores da escola, além de proteção pessoal em caso de emergências. Isso reafirma nosso compromisso com todos que formam o ambiente escolar e com a evolução da educação no nosso país”, afirma Venâncio Freitas, CEO da kedu.

“Sem dúvida alguma, a parceria com a kedu é um marco muito importante para ampliarmos o alcance da proteção financeira e social no Estado. Acreditamos que a forte atuação da plataforma educacional será essencial para ampliarmos a conscientização das escolas sobre a importância de se proteger”, comenta Ednaldo Ribeiro Coutinho Junior, gerente da Icatu responsável pela parceria.

Sobre o Seguro Nota 10

Para alunos e funcionários, além da cobertura de morte acidental, que indeniza a família em caso de morte acidental, há ainda a cobertura de despesas médicas e hospitalares, em caso de acidentes, e a cobertura de Invalidez por acidente, que indeniza o segurado em caso de sua invalidez permanente, total ou parcial.

Para o responsável financeiro do aluno, o seguro quita as mensalidades durante o período contratado em casos de morte natural ou acidental e por invalidez por acidente ou por doença, além de cobrir a perda de renda comprovada, com o pagamento das mensalidades.

Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice