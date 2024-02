Grupo Sancor Seguros está entre as maiores organizações mutuais do Mundo

A edição de 2023 do relatório World Cooperative Monitor explora e destaca o impacto econômico e social das maiores cooperativas e organizações mútuas a nível mundial, apresentando em seu relatório o ranking com a classificação das 300 melhores. Entre elas está o Grupo Sancor Seguros, que faz parte do seleto rol de cinco cooperativas argentinas que integram a lista.

As 300 empresas mais importantes, segundo o relatório da WCM, são classificadas com base no seu faturamento e no índice de faturamento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) per capita, para relacionar comparativamente a renda das cooperativas com o poder de compra da população do país em que operam. Neste ranking, a companhia está entre as 300 maiores entidades em faturamento/PIB per capita (2021). Ocupando a 137ª colocação, obteve um salto de mais de 80 posições desde o último relatório.

A Sancor Seguros detém a primeira posição no mercado segurador argentino a mais de 10 anos, contando hoje com 11,9% de participação. Atualmente, o grupo possui presença direta com subsidiárias no Uruguai, Paraguai e Brasil.

Em solo brasileiro há onze anos, a Sancor Seguros do Brasil tem investido na consolidação em mercados nos quais já atua, Sul e Sudeste, bem como na expansão para outras praças.

N.F.

Revista Apólice