Carnaval: Seguros ajudam a proteger viajantes e foliões

EXCLUSIVO – Um dos feriados mais amados pelos brasileiros está chegando: o carnaval. Há quem prefira viajar e curtir a praia ou o campo, outros preferem ir para os blocos de rua. Entretanto, é necessário haver planejamento para que situações desagradáveis não aconteçam. Diversas modalidades de seguros podem ser aliadas para evitar prejuízos. A Revista Apólice conversou com algumas empresas do setor e reuniu dicas para que os foliões aproveitem o recesso sem stress.

Seguro automóvel

David Beatham (FOTO: Túlio Vidal)

Segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, durante o feriado de carnaval de 2023, nos 75 mil quilômetros de malha federal foram registrados 1.085 acidentes, sendo 269 considerados graves. 1.260 pessoas ficaram feridas e 73 morreram. Ao contratar um seguro automóvel, o dono do veículo garante uma proteção financeira capaz de cobrir as despesas necessárias e imediatas em caso de um evento adverso, desde um dano material até um acidente envolvendo outras pessoas.

“Por mais que o motorista seja cauteloso no volante, imprevistos podem acontecer a qualquer momento, e o seguro automóvel se mostra essencial neste contexto. Podemos dizer que o produto funciona como uma ferramenta de proteção não só para quem está dirigindo, mas também para terceiros envolvidos em um possível sinistro”, afirma David Beatham, diretor executivo de Automóvel e Massificados da Allianz Seguros.

Renato Roperto (FOTO: Túlio Vidal)

Renato Roperto, diretor executivo de Sinistros da companhia, reforça que antes de pegar a estrada, alguns itens devem ser conferidos pelo motorista para que a viagem ocorra com segurança.

“A primeira coisa a se fazer é cumprir as revisões periódicas do veículo para certificar-se de que todos os detalhes do carro estão em dia e em perfeitas condições. É muito importante verificar, por exemplo, se os pneus estão gastos e se há necessidade de calibrá-los de acordo com as libras indicadas no manual do proprietário. A mesma atenção vale para o estepe. As revisões simples também não devem ser deixadas de lado. Antes de viajar, certifique-se de que as ferramentas como triângulo, macaco e chave de roda estão realmente no veículo. Avalie, ainda: suspensão, faróis, sistema de freio, nível do óleo e fluídos, sistema elétrico e o sistema de limpeza dos vidros. Apesar de simples, este último garante muita segurança. Aconselhamos que todas as revisões sejam feitas com antecedência, pois, caso seja necessário substituir alguma peça do veículo, o motorista terá tempo de fazer essa substituição com calma”, diz Roperto.

Seguro residencial

De acordo com dados divulgados na última edição da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2021 houve 1,7 milhão de furtos em domicílios. O Sudeste lidera o número de pessoas que declararam terem sido vítimas de roubos ou furtos dentro de suas residências, com 1,2 milhão de casos.

O seguro residencial é um grande aliado para todos, mas principalmente daqueles que deixam suas casas vazias para curtir o carnaval viajando. Além de proteger em casos de roubos e furtos, o produto oferece diversas coberturas, cobrindo danos em casos de incêndios, explosões e até mesmo eventos naturais como queda de árvores que venham danificar o imóvel.

Fábio Leme

“Com certeza, a maior preocupação durante o período de ausência da pessoa ou da família em casa são situações de roubo. Para isso, o seguro residencial conta com uma opção de cobertura específica de roubo de bens, que cobre perdas e danos materiais causados aos bens móveis do local segurado em caso de roubo ou furto qualificado”, afirma Fábio Leme, diretor executivo de Personal Lines, Marketing & Clientes da Zurich

O executivo completa: “Contar com essa cobertura em sua apólice é muito importante, mas antes de viajar, uma dica importante para o segurado é realizar uma inspeção para garantir que portas e janelas estejam devidamente fechadas, sistemas de segurança ativados e realizar ajustes necessários. Evite ainda deixar a luz acesa dentro de casa, a falta de alteração na iluminação pode chamar a atenção de eventuais contraventores”.

Seguro para celular

Um crime comum no carnaval são os roubos e furtos de objetos pessoais. Segundo uma pesquisa do IBGE, feita em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um brasileiro é vítima de roubo a cada 17 segundos e, entre os principais itens levados, o celular aparece em 1º lugar (83,7%), seguido por dinheiro (36,3%), documentos (23,4%), cartões de banco e cheques (18,5%), joias e relógios (10%).

Márcia Camacho

Para proteger o celular, a melhor escolha é contratar um seguro. O produto pode cobrir, a depender da apólice adquirida, roubo; furto qualificado ou simples; quebra acidental; e danos causados por líquido. De acordo com a pesquisa “Panorama Mobile Time/Opinion Box: O brasileiro e seu smartphone”, embora o roubo de celular seja um problema que aflige os brasileiros nas grandes cidades, apenas 11% dos donos de smartphones protegem seus aparelhos com um seguro.

“O seguro celular garante que o dono tenha um respaldo caso aconteça algo ao seu aparelho. No entanto, caso alguém sofra um furto ou roubo, o primeiro passo é abrir um Boletim de Ocorrência, que é a comprovação do ocorrido, para facilitar questões de documentos e contato com o banco, por exemplo, e evitar maiores prejuízos”, diz Márcia Camacho, diretora de Operações da Minuto Seguros.

Seguro viagem

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Carnaval 2024 deve movimentar R$ 9 bilhões, e pela primeira vez, o faturamento deve superar o patamar pré- pandemia de Covid-19.

O seguro viagem é um grande aliado dos turistas, e além das já conhecidas assistências para casos em que o viajante necessite de apoio médico ou odontológico, o produto conta com uma série de coberturas e assistências.

Segundo Márcia, embora muitos planos sejam pensados para viagens internacionais, diversas seguradoras oferecem opções para viagens pelo Brasil, que dão garantia de mais tranquilidade, segurança e praticidade caso surja algum problema também em território nacional. “Em caso de viagem nacional, vale verificar se seu plano de saúde tem cobertura nacional. Caso não, ao viajar para outro estado, a apólice do seguro viagem poderá te proteger caso precise de uma assistência médica”.

As coberturas do seguro viagem são variadas e podem ser escolhidas de acordo com a necessidade do viajante, mas as principais englobam: despesas médicas e hospitalares; assistência em caso de acidente e doenças; reembolso em caso de cancelamento ou interrupção da viagem; auxílio jurídico e informações em caso de perda de documentos; e proteção para bagagem extraviada ou danificada.

Nicole Fraga

Revista Apólice