Brasma inicia jornada digital na comercialização de seguros para condomínios

A Brasma Consultoria e Corretora de Seguros, especializada em seguros para condomínios e condôminos, inaugurou o portal Seguros Para Condomínios para fomentar ações inovadoras para o desenvolvimento de soluções, agregando tanto para os condôminos como ferramenta de proteção, e para os síndicos, com os resultados financeiros e administrativos.

A criação do projeto “Renda Extra para Condomínios” nasceu da necessidade da formação de novos mecanismos de geração de receita para os condomínios, administrados com recursos financeiros gerados através do pagamento dos condôminos através das cotas extras, ordinárias ou dos fundos e reservas. É possível obter um recurso através do Cashback no site Seguros para Condomínios, obtendo os detalhes da operação, além de solicitar a cotação dos seguros.

Bernardo Marino, diretor comercial da Brasma na região Sul, afirmou é preciso avançar com iniciativas que criem fontes de rendas para os clientes. “A empresa abraçou o Renda Extra para Condomínios, com o propósito de oferecer uma oportunidade no aumento da receita dos conjuntos habitacionais. A adesão é feita no Portal Seguros para Condomínios, onde o síndico solicita o termo de adesão, e cada condômino precisa inserir as informações para cotação dos seguros ofertados no nosso portal. Com a contratação e o pagamento do seguro, existe um percentual que a empresa vai repassar para o condomínio parceiro através do cashback. Precisamos desenvolver soluções eficientes e efetivas para atender nossos clientes”.

A colaboração e a conexão aceleram as mudanças no digital. Com a parceria, a Brasma passa a compor uma rede de condomínios em todo o Brasil, ofertando seguros de diversos ramos com uma contratação simples e imediata. “A chegada do projeto Renda Extra para Condomínios reforça nosso compromisso com a inovação em toda cadeia de negócios, desde os síndicos até os condôminos. Já estamos somando esforços dentro desse nicho, com a finalidade de oferecer proteção aos envolvidos para a construção da importância da cultura do seguro em um mercado cada vez mais sustentável, inclusivo e que só cresce no Brasil”, concluiu Marcello Brandão, gestor geral da Brasma.

Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice