Akad celebra parceria com ENS para capacitar corretores

Seguradora digital do grupo GP Investimentos, a Akad Seguros acabou de firmar uma parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros) para promover treinamentos e cursos de capacitação para corretores parceiros e colaboradores. A ação inaugural aconteceu nesta quinta-feira (01), com uma aula sobre a linha de Responsabilidade Civil Profissional da companhia. Realizado na sede da ENS, em São Paulo, o encontro teve transmissão ao vivo no canal do YouTube da Escola e promete ser o primeiro de uma série de cursos que a seguradora já prepara para os próximos meses.

Para Mariana Miranda, head de Marketing e Vendas da Akad, a parceria surge para a seguradora como oportunidade de ao mesmo tempo conquistar novos corretores e fortalecer o vínculo com parceiros de longa data. A executiva aproveitou o evento para apresentar os times de Marketing e Comercial da empresa, que vêm se reforçando desde o ano passado para proporcionar um atendimento mais efetivo e humanizado aos corretores. “Entendemos que as novas tecnologias são importantes, mas as pessoas também são fundamentais no processo”, ponderou.

De acordo com Mariana, o mercado e os riscos têm mudado, o que torna a busca pelo conhecimento ainda mais essencial. “Essa parceria demonstra o quanto desejamos que nossos corretores estejam atualizados, que ofereçam as melhores condições aos seus clientes, conheçam outras soluções e diversifiquem suas ofertas”, destacou a Head da Akad. “Queremos fazer desse um ambiente agradável de encontros, que vão acontecer de acordo com os feedbacks que vamos receber dos corretores”, projetou.

A capacitação sobre o RC Profissional ficou a cargo de Daniele Marquezin, executiva Comercial da Akad e especialista em E&O. Ela deu detalhes sobre as particularidades do produto, explicou os diferenciais das principais coberturas, mostrou como funcionam as emissões no portal do corretor da companhia e respondeu dúvidas dos corretores que participaram presencialmente e dos que acompanharam pela internet. A intenção da empresa é que o formato se repita em novos treinamentos, colocando em evidência as demais linhas de produtos da seguradora.

Rodrigo Matos, Superintendente Regional de São Paulo da ENS, exaltou a aproximação da escola com uma seguradora como a Akad, capaz de mobilizar corretores em todas as partes do Brasil. “Vamos falar de RC Profissional, segmento liderado pela Akad no Brasil”, disse Matos. “Corretores, estejam cientes que vocês estão conectados a uma seguradora de ponta nessa jornada de gestão de conhecimento”, destaca.

Matos destacou ainda que há 52 anos a ENS promove a cultura do seguro dentro e fora do Brasil. Com cursos certificados pelo MEC (Ministério da Educação), a escola oferece ensino técnico e superior, contribuindo anualmente com a formação de mais de 5 mil corretores de seguros.

