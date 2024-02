abastece-aí e Mapfre anunciam parceria em seguro auto

A Mapfre e o abastece-aí e Km de Vantagens, programa de fidelidade dos postos Ipiranga, firmaram uma parceria que une inovação e digitalização para oferecer as melhores condições no seguro automóvel. Agora, os clientes do app abastece-aí terão um canal exclusivo para ofertas da seguradora, onde poderão fazer uma cotação inicial e, posteriormente, aguardar o contato da companhia para fechar a proposta do seguro.

Com a parceria, o abastece-aí dá mais um passo em sua estratégia de se tornar um programa de fidelidade com soluções completas na jornada de mobilidade dos seus clientes. “A parceria com a Mapfre tem um potencial imenso, visto que a oferta de seguros no Brasil ainda está muito abaixo da média de países mais desenvolvidos, muito por uma questão cultural. Ao adicionar o seguro auto à nossa lista de produtos, estamos proporcionando uma vantagem relevante para os usuários do app que vai muito além da economia no abastecimento. Somos uma marca que acompanha o cliente em todo o seu caminho e nossas diversas parcerias comprovam isso” conta Marcio Souto, gerente de Produtos Financeiros do abastece-aí.

O seguro auto da Mapfre disponibiliza coberturas e serviços adaptáveis de acordo com a necessidade de cada cliente. Além da cobertura tradicional de seguro contra colisão, roubo, furto e danos a terceiros, a seguradora oferece uma ampla gama de coberturas adicionais como cobertura total da franquia para o primeiro sinistro de perda parcial, carro reserva por até 30 dias, extensão de reboque ilimitado, cobertura de vidros e muito mais.

Ao contratar o seguro pelo aplicativo, o usuário ainda ganha um cupom de até R$ 250 para abastecer nos postos Ipiranga (de acordo com as regras da campanha) com o abastece-aí. Os Km de Vantagens acumulados em cada abastecimento também garantem inúmeros benefícios no dia a dia dos clientes, como o acesso a um portfólio completo de ofertas especiais e descontos em mais de 50 parceiros de programas de milhas, hospedagem, passeios turísticos, ingressos de cinema e jogos futebol, aluguel e compra de carros, além de soluções financeiras exclusivas, como consórcio, empréstimos, pagamento de débitos veiculares e muito mais.

Raphael Bauer, diretor geral Comercial da Mapfre, comemora a parceria com o abastece-aí, que garante uma nova linha de atuação para vendas do seguro auto, visando criar oportunidades de novos negócios e melhorar os serviços para os clientes Mapfre: “Estamos extremamente contentes por essa parceria com uma marca tão significativa e relevante no mercado, que nos permitirá ampliar o alcance da nossa proteção para mais proprietários de veículos, que poderão obter nosso produto de uma maneira simples e prática. São seis milhões de usuários ativos no aplicativo aptos a contratarem o seguro, que nesta fase inicial está disponível para carros novos ou usados. Seg​​uros para motos, caminhões e furgões serão contemplados posteriormente”, reforça o executivo.

De acordo com Luiz Padial, diretor de seguro Auto e Massificados da seguradora, reforça o crescimento exponencial do mercado de seguros de automóveis e reforça que a união das duas marcas amplia a possibilidade da contratação de um produto essencial para garantir segurança e tranquilidade aos seus usuários: “A evolução do mercado de seguros desempenha um papel importante nessa busca por nossos produtos. A Mapfre tem se adaptado ao cenário em transformação, oferecendo planos de seguro altamente personalizados e acessíveis. A crescente demanda por seguro auto demonstra um enorme potencial deste mercado, uma vez que apenas 30% da frota de veículos de passeio do país está protegida por apólices. A união com o abastece-aí e Km de Vantagens visa solidificar e ampliar ainda mais o nosso portfólio”.

N.F.

