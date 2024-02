Flávio Otsuka, diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine Seguradora, é um dos debatedores do evento “A força da comunicação no mercado de seguros”, que será realizado no próximo dia 12 de março, em São Paulo. Promovido pela Freela, o encontro reunirá alguns dos principais expoentes do setor para debater diversos tópicos relacionados ao tema.

“A comunicação é, sem nenhuma dúvida, um fator fundamental para aumentar a cultura da proteção no Brasil e, consequentemente, ajudar a ampliar a importância do mercado segurador. Estamos cada vez mais empenhados em desenvolver ações que fortaleçam a imagem e a reputação da nossa indústria como a responsável pela proteção da Vida e do Patrimônio de Pessoas e Empresas junto à sociedade brasileira”, comenta Otsuka.

Ele atua desde 2010 na companhia e, entre outras atribuições, é responsável pelo planejamento, estruturação e gestão de programas/campanhas de incentivo e treinamentos para corretores e força de vendas e pela elaboração da estratégia de comunicação, patrocínios e relacionamento com stakeholders, a exemplo de colaboradores, corretores, clientes e imprensa, a fim de aumentar a visibilidade e o reconhecimento da marca Tokio Marine.

“A força da comunicação no mercado de seguros” contará com duas rodas de conversas. Uma sobre “a comunicação no setor de seguros”, que discutirá como as seguradoras desenham suas estratégias para se comunicar, e outra sobre “o consumidor no mercado de seguros”, com tópicos como o consumidor entende e utiliza o seguro e as estratégias de comunicação para diminuir a distância do mercado até o público.

O evento será realizado em São Paulo, no Auditório da Escola de Negócios e Seguros (ENS), que inclusive é uma das apoiadoras do encontro, juntamente com PASI, Nucleocorr e Agência Pauta Vip, e conta com os patrocínios de Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e Alba Seguradora.

Os interessados em participar podem fazer suas inscrições no endereço https://www.sympla.com.br/evento/a-forca-da-comunicacao-no-mercado-de-seguros/2319178.

Serviço

Evento: “A força da comunicação no mercado de seguros”

Data: 12 de março, das 08h às 12h

Local: Auditório da Escola de Negócios e Seguros (ENS)

Endereço: Rua Augusta, 1600 – Consolação – São Paulo/SP

Ingressos: Sympla