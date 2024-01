No próximo dia 12 de março, a partir das 8h, acontecerá o evento “A força da comunicação no mercado de seguros”. Promovido pela Freela, o encontro reunirá executivos e especialistas do setor para debater diversos tópicos relacionados ao tema. O objetivo é trocar ideias com comunicadores de diversas origens sobre como facilitar o entendimento do público em geral sobre o mercado de seguros.

O evento será realizado em São Paulo, no Auditório da Escola de Negócios e Seguros (ENS) – uma das apoiadoras do encontro – e contará com duas rodas de conversas e momentos exclusivos para perguntas e repostas entre os debatedores e o público.

Com o tema ‘a comunicação no setor de seguros’, a primeira roda de conversa discutirá como as seguradoras desenham suas estratégias para se comunicar; de que forma o corretor de seguros está inserido nesse contexto; e o papel da comunicação para o desenvolvimento e crescimento do setor, o que envolve as assessorias de imprensa, as agências de publicidade, além da mídia especializada.

A partir das 08h40, o tema será debatido por Oliver Haider, superintendente de Marketing da Porto Seguro; e Flávio Otsuka, diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine, e Gabriela Rosati, diretora-executiva de Marketing, Comunicação e Digital da Alper Seguros. A mediadora será Carol Rodrigues, editora da Revista Cobertura.

Já a segunda roda de conversa começará às 10h e terá como tema ‘o consumidor no mercado de seguros’. O painel será composto por Carla Simões, Superintendente Executiva de Comunicação e Marketing da CNseg; Nathalia Coutinho, consultora de Comunicação e sócia da Core Consultoria; e Tatiana Cerezer, diretora de Comunicação e Marketing da MAPFRE. A mediação será feita pela editora da revista Apólice, Kelly Lubiato.

Desta vez, o debate terá como tópicos como o consumidor entende e utiliza o seguro; as estratégias de comunicação para diminuir a distância do mercado até o público; como o mercado pode contribuir para uma nova imagem e uma comunicação mais clara; os desafios para atrair a atenção através de uma comunicação mais eficiente; e como tornar as mensagens sobre o setor mais positivas.

“Entendemos que uma das maiores dores do mercado é fazer chegar uma imagem mais simples e clara para o consumidor, desmistificando a história de que as seguradoras trabalham para não pagar os sinistros. Toda a indústria está fazendo um esforço para crescer e nós, como membros deste ecossistema, queremos ter nossa participação reconhecida também”, ressalta Kelly Lubiato, uma das sócias da Freela, organizadora do encontro.

Os interessados em participar podem fazer suas inscrições aqui.