Berkley Brasil anuncia mudanças na liderança executiva

A Berkley International do Brasil Seguros S.A. anunciou mudanças em sua liderança executiva, com a promoção de três profissionais que já integravam a equipe da companhia: Alessandra Hifumi, Rodolfo Menezes e Rui Veiga. A movimentação faz parte de uma estratégia de valorização interna, com foco no desenvolvimento de carreira e continuidade da gestão.

Segundo Edson Toguchi, CEO da Berkley Brasil Seguros, o objetivo é fortalecer a liderança com profissionais alinhados à cultura da empresa. “As promoções fazem parte de um plano estruturado que reconhece o desempenho e o potencial dos colaboradores, ao mesmo tempo em que garante a continuidade dos negócios em um ambiente de alta competitividade”, afirma.

Alessandra Hifumi assume o cargo de Diretora de Legal & Compliance, após atuar como superintendente da área. Advogada com especializações em compliance, relações de consumo e proteção de dados, Alessandra está na companhia há 12 anos e tem 17 anos de experiência no setor de seguros. “Acredito na liderança com propósito como base para um ambiente de trabalho mais inclusivo e sustentável”, afirma.

Rodolfo Menezes passa a ocupar o cargo de Diretor de Controladoria, assumindo responsabilidades sobre resseguro, contabilidade e finanças. Com formação em Ciências Contábeis, mestrado em finanças e mais de 20 anos de atuação no setor, ele integra a Berkley desde 2019. “Esse novo desafio reflete a confiança da empresa em nossa operação no Brasil”, afirma.

Já Rui Veiga foi promovido a Superintendente de Tecnologia com foco em Sistemas, após uma trajetória de 12 anos na companhia. Graduado em Administração, com pós-graduação em comércio exterior e MBA em Business Intelligence, Rui tem 24 anos de experiência no setor de seguros. “Essa conquista é coletiva e reflete a dedicação da equipe ao longo dos anos”, declara.

As mudanças reforçam a aposta da Berkley em uma cultura organizacional voltada ao crescimento interno e à consolidação de lideranças técnicas com experiência no setor.

