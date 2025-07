O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) promove no próximo dia 23 de julho, a partir das 10h, um evento voltado à capacitação profissional dos corretores de seguros sobre o mercado de planos odontológicos. A expectativa é que, ainda em 2025, o setor ultrapasse o número de beneficiários dos planos de saúde, hoje estimado em 51,5 milhões de usuários.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos (Sinog), Roberto Seme Cury, o segmento deve crescer 7% neste ano, consolidando-se como uma das áreas mais promissoras da saúde suplementar.

Segundo a presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, o tema ganhou destaque na programação do Clube diante das perspectivas de expansão e das oportunidades de novos negócios para os corretores. “A expansão contínua dos planos odontológicos chamou a atenção da diretoria, e por isso decidimos trazer um especialista do porte do Dr. Flávio Assis para apresentar estratégias que podem impulsionar essa carteira no presente e no futuro”, afirma.

O convidado do evento será o Dr. Flávio de Assis, CEO da Uniodonto Metropolitana. Com sólida experiência tanto na prática odontológica quanto em cargos de gestão, Flávio já atuou como Encarregado da Divisão de Saúde da Estação Rádio da Marinha, Staff de Saúde Bucal no Grupo Sendas, no Hospital Dr. Moacir Rodrigues do Carmo e como Presidente da Uniodonto Duque de Caxias. Também foi dirigente da Federação das Uniodontos do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Serviço: