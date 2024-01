A pandemia e o home office levaram os brasileiros a passar mais tempo em casa desde o ano passado. Com isso, muitos compreenderam a importância e utilidade do seguro residencial para sua casa ou apartamento e esse entendimento veio para ficar. Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), a busca por seguros residenciais registrou um crescimento de quase 20% no primeiro semestre deste ano. Popularmente conhecido por coberturas contra roubo ou furto de bens e incêndio e explosões, o seguro residencial também oferece serviços mais cotidianos e de baixo custo. Na Youse, plataforma de seguros 100% digital, é possível contratar assistências por menos de R$ 10 mensais.

“Nosso seguro residencial contempla casas e apartamentos de moradia habitual e de veraneio, como casas de praia, campo e montanha e pode custar a partir de R$10 mensais. Como nosso produto é personalizável, o cliente tem autonomia para incluir coberturas e assistências de acordo com as suas necessidades e o que cabe no seu bolso”, diz Uribe Teófilo, gerente de produtos e design na Youse. “As assistências, por exemplo, são muito úteis porque incluem serviços de manutenção e profissionais qualificados para atendimento”, acrescenta.

Residencial básica

A assistência residencial básica que contempla serviços de chaveiro, encanador, eletricista e vidraceiro é a favorita dos clientes, tanto que 41% dos segurados na Youse a contratam. “É uma assistência que custa cerca de R$ 10 por mês e o cliente pode usar duas vezes ao ano em cada um dos serviços. Se uma pessoa contrata um profissional de maneira independente e ele cobra R$ 50 por visita, em dois atendimentos, o custo seria mais alto do que o valor anual da assistência que, ao todo, poderia ser acionada 8 vezes ao ano”, exemplifica Teófilo.

Além de poder acioná-la em alguma situação necessária, como quando um cano estoura, se perde chaves ou tomadas forem queimadas, por exemplo, também é possível utilizá-la de antemão. Se o segurado trocar a porta ou o portão da casa e precisar substituir a fechadura, a Youse poderá encaminhar um profissional para agilizar todo o processo ou reembolsar gastos de até R$ 200.

Prevenção do lar

Uma das assistências mais contratadas, a prevenção do lar custa R$ 5,21 por mês e pode ser utilizada para até três serviços diferentes por ano. É uma assistência útil para necessidades mais práticas como: revisão elétrica, troca de lâmpadas, tomadas e interruptores, olho mágico, fechaduras e dobradiças, ralos e sifões, rejunte, entre outras coisas. Também pode ser acionada para limpeza de caixa d’água, calhas e telhas, caso o segurado avalie a necessidade.

“Muitas pessoas não sabem, mas essa assistência pode apoiar até quando o cliente compra móveis novos e não sabe muito bem como organizá-los, nesse caso um profissional faz isso dentro da casa do cliente, de um cômodo para o outro. Além de contemplar a devida instalação de quadro novo, prateleira, persiana, objetos de decoração, varal novo ou outra coisa que precise ser fixada”, acrescenta.

Eletrodomésticos

A assistência eletrodomésticos oferece suporte para consertos de geladeira, lavadora de roupas, aparelhos de TV, entre outros eletros. Por R$ 5,21 mensais na Youse, o segurado pode contar com a visita de um técnico para verificar o problema e resolvê-lo sem custo de mão de obra, sendo necessária apenas a compra de peças, caso precise trocar.

“Os custos de conserto de eletrodomésticos e a mão de obra podem variar de R$ 80 a R$ 500, dependendo do dano. Ou seja, além de ser um gasto que pode surgir de maneira imprevisível, pode ser alto também, por isso, essa assistência é uma das mais contratadas”, acrescenta.

Assistências para quem mora no lar e outros bens

Cada casa é de um jeito e demanda serviços específicos, por isso, há outras assistências a serem exploradas, como acessibilidade para idosos; e cuidados para as crianças – assistências que garantem as adaptações para atender aos cuidados necessários para quem mora no lar com reorganização de móveis, construção de rampas de acesso ou instalação de grades e telas de segurança.

Com o seguro residencial também é possível estender a cobertura aos animais de estimação com as assistências para emergência pet e cão e gato. Assim, é possível contar com o seguro para temas mais cotidianos: delivery de ração, leva e traz ou hospedagem, se o cliente não tiver com quem deixar o pet. Além de serviços para situações mais delicadas, como aplicação de vacinas, tratamento de emergência para cirurgia ou medicamentos do animal.

Há assistências até para cuidar do descarte adequado dos lixos, de entulhos ou para recolher móveis e equipamentos a serem descartados, que é a de sustentabilidade. Os clientes podem, ainda, considerar assistência para serviços para o computador e contar com o suporte de assistência técnica para diagnóstico, instalação de programas e manutenção, se necessário. Ou garantir a proteção para o carro com a assistência garagem que oferece reparos para pequenos danos no automóvel dentro da garagem ou estacionamento no condomínio.

K.L.

Revista Apólice