Virgil Antonio de Souza junta-se à Gallagher Re

A Gallagher Re anunciou a nomeação de Virgil Antonio de Souza, que se juntará à equipe da América Latina e Caribe, no início de 2024, liderando a prática de Garantia e Crédito em toda a região.

Baseado no Brasil, Souza traz para a companhia mais de 20 anos de experiência em subscrição de riscos, notadamente em Seguro Garantia. Nos últimos oito anos, trabalhou no IRB(Re), mais recentemente como Gerente de Contratos do Brasil, com supervisão de todos as linhas de negócios para uma base de clientes selecionada. Também foi responsável pelas carteiras de Garantia, Crédito, Linhas Financeiras e Habitacional do IRB(Re) no Brasil e mercado internacional. Entre suas conquistas notáveis​​, nesse período, está a expansão da carteira de Garantia que, de forma consistente, apresentou excelente resultado.

Sua experiência profissional inclui a liderança em grandes investimentos de capital como gerente financeiro e de projetos, o que lhe proporcionou uma compreensão abrangente de gerenciamento de riscos. Ao longo de sua carreira atuou como subscritor de Garantia, gerenciando e desenvolvendo os portfólios na América Latina para Chubb, Ace e Liberty.

O executivo é graduado pela Boston University’s School of Management, tendo obtido o título de Bachelor of Science in Business Administration com foco em Marketing e Gestão Internacional.

De acordo com Edson Wiggers, CEO da Gallagher Re para a América Latina e Caribe: “Virgil é um respeitado líder do setor no mercado de garantias e crédito. Sua motivação e paixão pelo negócio, liderança demonstrada e profundo conhecimento expandirão nossa oferta de serviços em toda a região, proporcionando novas oportunidades para clientes existentes e abrindo portas para novos mercados, à medida que ele colabora com nossa equipe local com o apoio da Prática Global de Surety & Credit da Gallagher Re. Estamos ansiosos para trabalhar com ele e com os muitos sucessos que temos pela frente, à medida que continuamos a cumprir nossos ambiciosos planos de crescimento, conclui Wiggers”, acrescentou.

N.F.

