Assist Card oferece dois seguros viagens anuais pelo preço de um

A Assist Card acabou de lançar uma campanha que oferece dois seguros viagens anuais pelo preço de um. A promoção dos planos anuais de Múltiplas Viagens é válida para compras até 31 de janeiro de 2024.

O titular que contratar o Múltiplas Viagens poderá emitir outro seguro anual para um acompanhante gratuitamente. Os dois seguros devem ser iguais, com as mesmas coberturas e valores. Desta forma, os dois estarão segurados em todas as viagens durante um ano. O plano Múltiplas Viagens é valido por 365 dias e garante cobertura para todas as viagens internacionais realizadas durante o período. O cliente pode viajar quantas vezes quiser, mas em cada viagem não pode permanecer fora do Brasil por mais de 30 dias.

“Nesta promoção, o preço de um seguro viagem anual equivale ao preço de 18 dias de uma tarifa diária para os EUA”, diz Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil. “Para quem faz uma viagem de 18 dias ou duas viagens de nove dias, já há vantagem em optar pelo seguro anual.”

Conheça os planos:

– Plano 35 – MT 30: US$ 240 (Titular) + US$ 0 (Acompanhante). Média de US$ 120 para cada cliente.

– Plano 60 – MT 30: US$ 260 (Titular) + US$ 0 (Acompanhante). Média de US$ 130 para cada cliente.

– Plano 150 – MT 30: US$ 320 (Titular) + US$ 0 (Acompanhante). Média de US$ 160 para cada cliente.

– Plano 250 – MT 30: US$ 400 (Titular) + US$ 0 (Acompanhante). Média de US$ 200 para cada cliente.

– Plano 1M – MT 30: US$ 750 (Titular) + US$ 0 (Acompanhante). Média de US$ 375 para cada cliente.

N.F.

Revista Apólice