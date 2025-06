EXCLUSIVO – O seguro-garantia vive um momento de profunda transformação no Brasil, impulsionado por inovações, mudanças regulatórias e uma clara movimentação de mercado. Como protagonista deste mercado, a Tokio Marine direciona investimentos estratégicos para se consolidar como referência no segmento.

“O ano de 2024 foi bastante importante para a Tóquio Marine no seguro-garantia. Fizemos um investimento alto e estratégico, tanto em pessoas quanto em tecnologia, o que já está refletindo em resultados concretos”, destaca Carol Ayub, diretora da Tokio Marine.

A companhia reforçou seu time com a contratação de 16 profissionais, sendo seis para a área técnica (entre subscritores e analistas de crédito) e dez para a área comercial, com foco exclusivo em garantia. A decisão por comerciais especializados foi estratégica, dada a complexidade do produto. “Por ser um segmento bem específico, entendemos que era necessário ter profissionais dedicados exclusivamente ao seguro-garantia. Hoje temos seis comerciais focados no varejo e quatro voltados ao segmento corporate”, explica a executiva.

Esse movimento reforça o Plano de Expansão do Seguro Garantia da companhia, que projeta alcançar a marca de R$ 400 milhões em prêmios emitidos no seguro-garantia até 2026 e conquistar o terceiro lugar no ranking do segmento.

Um dos principais motores dessa transformação da carteira no mercadofoi a implementação da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), que trouxe a obrigatoriedade da cláusula de retomada para contratos de obras públicas. A Tokio Marine foi pioneira ao emitir a primeira apólice com essa cláusula no Brasil, em agosto de 2023, em uma obra no estado do Mato Grosso. “Desde então, diversos estados se adaptaram à nova legislação. Já emitimos apólices com cláusula de retomada em Pernambuco, no Distrito Federal e no Paraná. Estamos vendo uma tendência clara de adesão por parte dos governos estaduais”, destacou Carol.

Mais do que cumprir um requisito legal, a seguradora enxerga na cláusula de retomada uma oportunidade para ampliar sua atuação e agregar valor aos projetos. “Podemos colocar em prática tudo aquilo que preparamos. Temos realizado visitas in loco, conversado com tomadores e com o poder público. A atuação direta da seguradora como interveniente anuente (o nome é este mesmo?) tem sido extremamente relevante”, completa.

Potencial no setor privado e concessões

Embora o foco inicial tenha sido nas obras públicas, há uma movimentação crescente para que a cláusula de retomada seja incorporada também em contratos privados e concessões. Segundo Carol Ayub, a aplicabilidade no setor privado pode trazer ainda mais valor ao segurado, uma vez que há maior liberdade de escolha.

“No setor público, a escolha é pelo menor preço. No setor privado, o segurado poderá escolher a seguradora que oferece o melhor serviço. E é aí que a Tokio Marine se diferencia”, afirma. “Temos um corpo técnico com engenheiros que acompanham os projetos, analisam desvios e utilizam softwares avançados para prever possíveis problemas na execução da obra. Essas informações são compartilhadas com tomadores e segurados, o que é um diferencial nosso”, completa.

De acordo com dados da Susep, o mercado de seguro-garantia fechou em 2024 com R$ 5,085 bilhões em prêmios emitidos. Considerando os 12 meses até fevereiro de 2025, o montante já alcançou R$ 5,362 bilhões, sinalizando um crescimento contínuo de aproximadamente 42%.

A Tokio Marine segue na mesma toada. “A carteira de garantia da seguradora cresceu 40% até abril deste ano. Estamos alinhados ao nosso plano estratégico e confiantes de que vamos cumprir nossa meta para 2026”, pontua Carol.

Mesmo com o domínio do seguro-garantia judicial no portfólio, há uma expansão clara das modalidades atreladas à nova lei, especialmente a de performance. “A cláusula de retomada já está trazendo efeitos positivos e impulsionando o crescimento do segmento”, completa.

Outro pilar estratégico da seguradora tem sido o investimento na formação de corretores especializados. A companhia mantém uma plataforma de capacitação que oferece treinamentos específicos em seguro-garantia. “A gente tem atuado fortemente nesse ponto. Percebemos o interesse de corretores que atuam em outras linhas, como transporte e empresarial, buscando migrar para o garantia. Eles veem nisso uma oportunidade de diversificar e ampliar sua atuação”, diz Carol.

Esse movimento é fundamental, dado que o seguro-garantia ainda é um nicho com poucos especialistas no Brasil. Com o amadurecimento da legislação e a complexidade técnica do produto, a necessidade de uma rede de distribuição bem treinada é cada vez mais evidente.

A Tokio Marine atua com o objetivo de liderar as transformações do mercado de seguro garantia. Ela está apostando em inovação, conhecimento técnico e especialização para consolidar sua posição no mercado.

“Nosso objetivo é sermos reconhecidos como uma seguradora especialista em garantia. Estamos prontos para crescer junto com o mercado e contribuir com o desenvolvimento de obras públicas e privadas no Brasil”, finaliza a executiva.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #308