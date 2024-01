SulAmérica anuncia nova gestora de vendas na operação da Paraíba

Em um movimento para fortalecer sua atuação na Região Nordeste, a SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos anunciou a chegada de Jéssica Ferreira, nova gestora de vendas na regional da Paraíba.

Com mais de uma década de experiência dedicada ao desenvolvimento humano e organizacional, Jéssica é uma profissional focada em resultados, destacando-se por sua expertise na gestão comercial. Sua trajetória no mercado, aliada à formação acadêmica em Administração de Empresas e à pós-graduação em Gestão e Vendas, a torna uma peça-chave para impulsionar os negócios da seguradora no Nordeste.

“A Paraíba é um mercado de grande relevância para a SulAmérica, e, sem dúvidas, muito forte no segmento de seguros. Jéssica chega ao time com a missão de conquistar os corretores para juntos atuarem na mudança de mindset e cultura para levar mais proteção às famílias brasileiras com soluções em vida, previdência e investimentos”, afirma Raphael Cunha, head Norte Nordeste e Centro-Oeste da companhia.

Entusiasmada com seu novo desafio profissional, Jéssica comenta: “Tenho como prioridade fortalecer os laços com os corretores e assegurar um atendimento rápido e eficaz, pois reconheço a importância desse fator no mercado de seguros. Acredito que, juntos, elevaremos o padrão de excelência no atendimento, contribuindo para o aumento da confiança dos clientes e o crescimento sustentável da SulAmérica na região.”

A executiva irá atuar sob a supervisão direta da Gerência Regional, liderada por Jacira Almeida, que abrange os estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A escolha da Paraíba como foco de expansão demonstra a visão estratégica da SulAmérica, reconhecendo a importância desse mercado e investindo em profissionais qualificados para atender às demandas específicas da região.

N.F.

Revista Apólice