Descontração e alegria marcam Festa de Confraternização

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo

(CCS-SP) reuniu associados e convidados na sua tradicional Festa de Confraternização, no dia 6 de dezembro, no

Circolo Italiano. O local, onde o CCS-SP realiza com frequência seus almoços mensais, abriu um novo espaço, no segundo andar, com salão mais amplo e um terraço aberto.

O mentor agradeceu a presença dos associados no

evento e individualmente a cada membro da diretoria o

trabalho e o apoio durante o ano. “O Clube tem a alegria

de comemorar as muitas realizações em 2023, que foi um

ano espetacular. A diretoria tem orgulho de tudo o que foi

feito”, disse.

A parceria e apoio das empresas de seguros aos

eventos do CCS-SP também foram reconhecidos pelo mentor. “Agradeço a confiança das empresas durante todo este

Álvaro Fonseca (ao microfone) e diretoria do CCS-SP

ano e até no próximo, pois muitas já reservaram antecipadamente datas para participação nos almoços em 2024, ocupando praticamente toda a agenda do ano”, disse.

Celebração de bons resultados

O Sindicato das Seguradoras de São Paulo (Sindseg-SP) realizou o seu tradicional almoço de final de ano,

e o seu presidente, Rivaldo Leite, falou sobre os resultados positivos de 2023. Ele ressaltou que o lucro do setor

até o 3º trimestre ficou na casa de R$ 22 bilhões, podendo

chegar até R$ 30 bilhões no fechamento anual. Ele ressaltou que em 2022, quase dois terços das empresas das

cinquenta maiores seguradoras do mercado estavam no

vermelho, portanto, a recuperação foi muito eficiente.

Rivaldo Leite destacou ainda a importância do

mercado de seguros para a economia. Dos R$ 286 bilhões

arrecadados, R$ 186 bilhões foram devolvidos para a sociedade em forma de indenizações, benefícios, atendimentos e sorteios. “O grande desafio é mantermos a pegada de 2023 no próximo ano. A rentabilidade está boa e

os corretores estão felizes.

Rivaldo Leite

Clube CVG-SP celebra ano de mudanças e realizações

A tradicional Festa de Confraternização do CVG-SP

retornou ao calendário do mercado em grande estilo. No

dia 5 de dezembro, no moderno e cosmopolita SP Hall,

famoso não apenas pela elegância das instalações como

por oferecer um oásis de natureza em meio a cidade, o

CVG-SP reuniu um grupo diverso de convidados, incluindo profissionais de empresas associadas, parceiras e autoridades do setor.

O presidente do CVG-SP, Marcio Batistuti, fez um

balanço positivo do seu primeiro ano de gestão e celebrou as realizações da entidade. Como autor do slogan

“Conectando o nosso mercado”, que acompanha a nova

marca do CVG-SP, lançada no primeiro semestre, ele destacou os avanços na modernização da entidade, bem

como a inovação. “Conseguimos realizar o que idealizamos, que era tornar o CVG-SP um ponto de conexão do

mercado”, disse.

“Os nossos eventos estão cada vez mais descontraídos, menos burocráticos e formais para se conectarem

com públicos mais jovens. É muito importante levar o conhecimento do seguro de pessoas para novas gerações”,

disse. A própria Festa de Confraternização foi exemplo

dessa mudança, com seu estilo informal e dispensa de

longos discursos. “Hoje é dia de networking e diversão,

estou muito feliz com a participação de convidados de

vários segmentos”, disse.

O diretor de Relações com o Mercado do CVG-SP,

Renato Barbosa, também comemorou o ano de realizações. “Avançamos muito em conteúdo e, principalmente,

no propósito de conectar o mercado, que é a marca dessa

gestão. Esta festa, por exemplo, foi concebida com o intuito de que as pessoas pudessem ficar à vontade e, por

isso, dispensamos o cerimonial. Encerramos com chave de

ouro”, disse.