As melhores SEGURADORAS do Brasil

CORRETORES DE SEGUROS DE

TODO O BRASIL PARTICIPARAM

DE PESQUISA SOBRE QUAIS

SEGURADORAS ELES ACREDITAM

SEREM AS MELHORES EM VÁRIAS

CARTEIRAS. VOCÊ VAI CONHECER

ESTE RESULTADO AGORA, EM

PRIMEIRA MÃO

Olevantamento foi feito por formulário disponibilizado pela

Revista Apólice em seus canais de comunicação e mídias

sociais. As perguntas foram respondidas por 512 corretores de seguros, que indicaram as seguradoras de sua preferência,

levando em consideração as suas experiências pessoais.

Todas as perguntas eram de múltipla escolha. Os nomes das

seguradoras que operam em cada carteira foram captados no site da

Superintendência de Seguros Privados. Publicamos as cinco seguradoras mais bem colocadas em cada categoria.

As melhores seguradoras