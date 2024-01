Seguro Residencial: Tranquilidade para aproveitar as viagens de férias

Durante a temporada de férias, muitas famílias viajam e os lares costumam ficar vazios. Antes de embarcar ao merecido descanso, é importante lembrar da segurança da residência e dos pertences que ficarão para trás durante a ausência. O seguro residencial é um grande aliado para amenizar o impacto de possíveis surpresas na volta para a casa e até mesmo durante a viagem, garantindo tranquilidade para aproveitar o passeio.

“O produto pode ser utilizado para solucionar problemas por danos elétricos; realizar reparos em caso de vazamento de água ou curto-circuito causado por aparelho elétrico deixado ligado; acionamento de chaveiro para o caso de perda ou extravio das chaves; e também para ressarcimento de bens em caso de roubo”, afirma Alessandra Monteiro, diretora técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás.

Segundo o estudo da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), desde 2021 a demanda pelo seguro residencial tem apresentado crescimento constante, com evoluções mensais entre 10% e 15%. As principais coberturas do produto, que são também as mais contratadas, são incêndio, danos elétricos, vendaval, roubo e responsabilidade civil. Além das tradicionais coberturas, serviços emergenciais ou de assistência 24 horas tem se destacado e são cada vez mais acionados pelos clientes.

Na Bancorbrás, a busca pela modalidade cresceu 33% em 2023 e cobertura principal cobre danos causados por incêndios, quedas de raios e explosão causada por gás empregado no uso doméstico e suas consequências, como: desmoronamento, impossibilidade de proteção, despesas com combate ao fogo e desentulho do local.

“A Bancorbrás também oferece os amparos básicos que garantem facilidades no cotidiano de uma casa, como chaveiro, encanador, eletricista, vidraceiro, desentupimento, reparos em eletrodomésticos, check up do lar, encanador e até assistência para o seu pet, incluindo consulta veterinária emergencial; assistência funeral; envio de ração; aplicação de vacinas em domicílio; hospedagem; entre outros”, comenta Alessandra.

Segundo a especialista, o cliente tem a garantia de que um prestador de serviço de confiança irá até a sua casa resolver a situação, mesmo durante sua ausência. “Dessa forma, ele evita dor de cabeça e poderá continuar aproveitando suas férias”, acrescenta. “Os clientes têm a possibilidade de personalizar a apólice de acordo com as necessidades de cada família. É preciso ficar atento e contratar uma proteção que atenda às necessidades do imóvel, que podem variar de acordo com as suas características”, acrescenta.

Revista Apólice