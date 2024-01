Seguradora ALM realiza ações com foco na proteção da vida do cliente

O acesso à proteção através dos seguros de pessoas só vem aumentando no Brasil. No dia 20 de janeiro, a Chef especialista em alimentação LowCarb e campeã do MasterChef Brasil, Izabela Alvarez, vai cozinhar e compartilhar receitas saudáveis no Shopping São Gonçalo durante o horário do almoço. O propósito dessa ação está em mostrar para a população a possibilidade de ter uma alimentação equilibrada, além de reforçar o objetivo de democratizar o seguro para todos.

Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM, afirma o quanto é preciso gerar acesso ao seguro de forma coletiva, sem diferenças. “A saúde emocional, física e financeira das pessoas pode ser tratada em todas as classes. O seguro é para todos, e pode cuidar do presente e projetar um futuro melhor para os seus entes queridos. Temos a cobertura ideal para proteger o bem-estar físico, o patrimônio e os familiares, afetados por alguma adversidade. A proteção do seguro aliada a saúde e a qualidade de vida, é um direito de todos!”

Durante o primeiro trimestre, a ALM vai focar em temas sobre atividade física e envelhecimento saudável, alimentação regrada e longevidade, prevenção de doenças crônicas, a importância das conexões pessoais e interpessoais, estratégias para envelhecer de maneira ativa, tecnologia e longevidade. A companhia também vai promover sorteios mensais através do Instagram @seguradoraalm.

N.F.

Revista Apólice