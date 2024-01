Prudential anuncia patrocínio ao Rock in Rio Brasil 2024

O ano começa com novidades na Prudential do Brasil: a empresa é a mais nova patrocinadora do Rock in Rio Brasil 2024. Pela terceira edição consecutiva, a companhia marcará presença no maior festival de música e entretenimento do mundo e seguirá como seguradora oficial do evento. Na edição em que o Rock in Rio comemora quatro décadas de história, a Prudential terá a sua maior ativação de marca já realizada no país para marcar seus 25 anos. Serão 400 metros quadrados de área em espaços diversos para ativações, cinco vezes maior do que foi ocupado pela empresa em edições anteriores.

De acordo com a gerente sênior de Marketing e Insights da Prudential do Brasil, Fernanda Riezemberg, a seguradora vem numa jornada de ações para tornar a marca mais conhecida. “Nossa experiência com o Rock in Rio nas últimas edições como apoiadores foi tão positiva que o caminho natural era ampliarmos a parceria. Reconhecemos a grandeza do festival e acreditamos no seu potencial para reforçar os valores de nossa marca. Queremos que mais brasileiros nos reconheçam como especialistas e a melhor escolha de seguradora de vida para proteger sua vida, sua família e seus negócios”, afirma.

O posicionamento da Prudential está ancorado em três aspectos da vida das pessoas associados ao bem-estar completo: físico, emocional e financeiro. E a escolha por patrocinar o Rock in Rio se conecta ao pilar emocional refletido em bons momentos, experiência e diversão. Nas duas últimas edições, a empresa levou à Cidade do Rock uma atração muito disputada: a Escalada Prudential. Mais de 8 mil pessoas encararam o desafio e escalaram um paredão de nove metros de altura. Quem chegava ao topo tinha uma visão privilegiada do Palco Mundo e depois descia por um tobogã até uma piscina de bolinhas.

“Poder celebrar os 25 anos de Prudential no Brasil e os 40 anos do maior festival de música e entretenimento do mundo será emblemático e nos enche de orgulho. Estamos muito animados em participar desta edição histórica em um formato inédito para a Prudential como marca patrocinadora e seguradora oficial do evento. O Rock in Rio e a Prudential têm propósitos que se conectam de tornar a vida das pessoas melhores. Por isso, é tão inspirador nos aproximar de um público tão diverso e proporcionar experiências inesquecíveis”, declara Fernanda.

Para Rodolfo Medina, vice-presidente de Parcerias e Marketing do Rock in Rio, essa renovação com a companhia confirma a confiança das marcas no festival. “A Prudential do Brasil é parceira do festival já há duas edições e, este ano, está conosco como patrocinadora. Estamos animados por poder contar com a seguradora novamente. Temos o compromisso de estar sempre proporcionando uma melhor experiência para o público a cada edição e acredito que o interesse dos patrocinadores de estar no próximo festival tem muita relação com esse cuidado. Tenho certeza de que a ativação da marca será de grande sucesso”, garante.

N.F.

Revista Apólice