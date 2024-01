SulAmérica mira crescimento em Campinas

Campinas se tornou uma região estratégica para empresas de saúde. Este interesse pela cidade está ligado a diversos fatores, entre eles o crescimento econômico com a abertura de empresas. De acordo com dados do Índice de Potencial de Consumo (IPC-Maps), entre abril do ano passado e o mesmo mês de 2023, o setor de serviços teve um aumento de 7,1% em novas empresas, a indústria, com 5,4%, o agronegócio, com 2,5%, e o comércio, com alta de 1,6%. Esses números apontam para geração de emprego e renda, o que impacta positivamente as operadoras de planos de saúde.

A SulAmérica, pertencente a Rede D’Or, possui uma estrutura robusta de hospitais, clínicas, laboratórios e começou o ano promovendo um happy hour com corretores da região com o objetivo de ampliar a parceria e o relacionamento. A expectativa da seguradora de saúde é aumentar o número de beneficiários na região, tanto nos planos de saúde como nos odontológicos, considerando o cenário de pleno desenvolvimento de Campinas.

O encontro aconteceu ontem (23), e contou com a participação de Ana Carolina Alkmim Rocha, superintendente comercial da seguradora, em Campinas, que assumiu a posição no começo do mês passado. A executiva é a responsável por todo o interior de São Paulo e ela tem realizado esses encontros em todas as regionais. Ana tem como objetivo impulsionar o crescimento, aumentar a receita, melhorar a participação no mercado e garantir a satisfação dos clientes.

Também estiveram presentes no happy hour: Heitor Augusto, diretor regional de Vendas; Juliano Tomazela, diretor de Pricing, Estratégia e Produtos Saúde e Odonto; Andreia Pereira, diretora de Relacionamento; Patrícia Sant’Anna, superintendente de Relacionamento; Marcio Costa, gerente Regional; Celso Rocha, superintendente de Relacionamento; Anderson Mendes, gerente Prestadores; e Bruno Guerra, gerente de Produtos.

“Com o mercado em crescimento, as empresas precisam contratar e reter talentos; um diferencial nesse processo é o plano de saúde que a empresa oferece. Afinal de contas, estamos falando do valor mais importante do ser humano: a manutenção da vida por meio do cuidado com a saúde dele e a dos seus familiares”, comenta Ana Carolina. “Conversar com os corretores é sempre um momento importante de troca. Na ocasião, reforçamos o nosso relacionamento e o nosso compromisso com o crescimento na região. Queremos aumentar a receita e melhorar a participação no mercado, o qual já temos em Campinas e região metropolitana mais de 53 mil beneficiários”, conclui a executivo.

Investimento na região

A Rede D’Or inaugurou em maio do ano passado o Hospital São Luiz Campinas, localizado na avenida Andrade Neves. Com investimento de R$ 350 milhões, a unidade tem 325 leitos e conta com a maior estrutura de atendimento privado de alta complexidade da região. São 243 leitos de internação para adultos (sendo 10 para maternidade), 9 de internação pediátrica, 52 leitos de UTI adulto, 13 neonatal e oito pediátrica.

Além dessa unidade, os beneficiários contam com 10 hospitais credenciados, 206 clínicas médicas e 35 laboratórios em Campinas.

N.F.

Revista Apólice