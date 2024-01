Morre Álvaro Magalhães, fundador do Grupo Interbrok de Seguros

A Gallagher Brasil informou, com pesar, o falecimento de Álvaro de Magalhães, fundador do Grupo Interbrok de Seguros, corretora especializada em varejo. A empresa foi adquirida pela Gallagher Brasil em 2022 como parte da estratégia de consolidação da marca global no país, sobretudo no segmento que atende pequenas e médias empresas e pessoas físicas.

Álvaro Magalhães

“Reconhecemos e agradecemos a contribuição valiosa de Álvaro para o setor de seguros, e seu legado continuará a ser parte integrante da Gallagher Brasil. Expressamos nossas condolências à família, em especial à nossa CEO de Benefícios, Angeles Magalhães, filha de Álvaro, neste momento difícil”, comenta Carla Abrunhosa, head de Marketing e sócia da Gallagher Brasil.

Em 1976, Álvaro fundou a Interbrok, inovando em gerenciamento de riscos e controle e prevenção de perdas. O grupo já esteve à frente de contas de empresas de enorme relevância no cenário econômico nacional, tais como o Grupo Fontoura, Bombril, Ticket, Coca-Cola, Phebo, FAAP e Petroquímica Triunfo.

N.F.

Revista Apólice