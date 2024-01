Azul Seguros completa 20 anos com mais de dois milhões de clientes

Há 20 anos, foi dado o pontapé inicial para o nascimento de uma nova marca no setor de seguros. Por meio de uma filosofia integrada e de ações voltadas aos corretores, clientes e parceiros ao longo dessas duas décadas, a Azul Seguros segue com o propósito de ampliar e democratizar o acesso a seguros no país.

Com 2,4 milhões de clientes, a empresa trabalha ativamente para oferecer soluções que facilitem as vendas dos corretores de seguro e que caibam no bolso do consumidor, com a qualidade diferenciada de seus serviços, especialmente, da assistência 24 horas, já que a seguradora utiliza a mesma rede de prestadores da Porto.

Na relação de opções disponíveis para escolha, a companhia se destaca como uma seguradora inclusiva que protege veículos em até 25 anos com ofertas sempre adequadas a cada perfil de consumidor.

Em seu portfólio de produtos de entrada, destaca-se a sua mais recente novidade, que é o Azul por Assinatura, um produto inovador e flexível, de vigência e recorrência mensal no mesmo conceito dos produtos de assinatura, como TVs fechadas e plataformas digitais.

“A frota brasileira envelheceu nos últimos anos, e para veículos acima de 6 anos a penetração do seguro já é menor que 30%, e quanto mais antigo é o veículo, menor é a adesão ao seguro. O Azul por Assinatura vem ao encontro do desejo desse público, sem seguro, de proteger o seu carro e ter a liberdade de curtir a vida com mobilidade”, destaca Gilmar Pires, diretor-executivo da seguradora.

A estratégia da empresa passa pela expansão dos seus produtos nas regiões mais populares do país, proximidade com o corretor e desenvolvimento de soluções mais tecnológicas, como por exemplo, a inserção de apólices totalmente digitais e integração de serviços como guincho e chaveiro que podem ser acionados diretamente pelo App Porto. Esse posicionamento reforça a ambição de crescimento de forma sustentável, adaptável às mudanças, mas sem deixar de lado o atendimento qualificado com agilidade e responsabilidade socioambiental.

O canal de vendas da seguradora é o corretor, que tem sido fundamental ao longo da jornada de 20 anos da marca, da mesma forma que ocorre na Porto, em quase oito décadas de existência. Exemplo disso foi o envolvimento de um corretor em um concurso nacional que deu o nome da Azul Seguros, em 2004.

“A nossa marca foi construída em 20 anos por meio de uma estratégia bem definida, por um time muito competente e engajado, e, especialmente, pelo corretor de seguros a quem agradecemos essa confiança nesses 20 anos da Azul Seguros”, finaliza Pires.

N.F.

Revista Apólice