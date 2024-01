Mapfre e ABC Brasil se unem para proteger empresas contra riscos financeiros

Compartilhar no

A Mapfre e o ABC Brasil, banco especializado na concessão de crédito e serviços para grandes e médias empresas, anunciaram um acordo de distribuição de seguros de pessoas e de seguro prestamista para os mais de 4.700 mil clientes corporativos do banco. Com validade até 2025, a comercialização conjunta ocorrerá em toda a rede de distribuição do banco, de forma presencial, nos canais digitais e através de parceiros.

O acordo permitirá que os clientes PJ (pessoa jurídica) do ABC Brasil tenham acesso a um portfólio completo de produtos de seguros da Mapfre. Esses produtos ajudam as empresas a se protegerem contra diversos riscos, como a perda de um sócio ou a sua redução da capacidade de trabalho, que podem acarretar na queda da receita dos negócios.

Já no segmento de seguro prestamista, a parceria oferecerá às empresas a possibilidade de quitação ou amortização de suas dívidas, como operações de empréstimos ou financiamentos, em caso de imprevistos, como morte e ou invalidez de um dos sócios, garantindo uma rede de segurança financeira abrangente para a empresa.

“O ABC Brasil é um parceiro estratégico, com uma carteira de clientes corporativos de grande relevância. Essa parceria é uma excelente oportunidade para a Mapfre reforçar sua atuação multicanal, expandindo nossa oferta de soluções de seguros para um público ainda mais diversificado”, afirma Luciano Bezas, diretor comercial de canais estratégicos da seguradora. “Os seguros que integram o acordo são uma ferramenta importante para proteger as empresas de riscos financeiros que podem afetar seu quadro societário e comprometer a operação do negócio”, completa o executivo.

Luiz Antônio de Assumpção Neto, CEO da ABC Brasil Corretora de Seguros, também celebra a parceria: “Ter a Mapfre como uma de nossas seguradoras parceiras é muito gratificante e faz com que o portfólio da Corretora de Seguros do ABC Brasil seja cada vez mais completo e estratégico para os nossos clientes.

