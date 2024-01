Com o objetivo de capacitar e oferecer crescimento contínuo às corretoras de seguros, a Lojacorr promove, em fevereiro, o curso ‘Trilha de Resultados para Corretores de Seguros: Como Obter Conquistas Seguras em 2024’. A campanha que teve a sua primeira edição em 2022 atraiu, inspirou e capacitou profissionais do setor, oferecendo treinamentos especializados e adaptados às diferentes etapas de suas carreiras. Nesta edição, o curso deseja ir ainda mais além. Pretende fornecer um suporte personalizado e contínuo em cada fase da trajetória profissional dos corretores, garantindo que tenham todas as ferramentas necessárias para prosperar no mercado.

Segundo a gerente de Marketing da Lojacorr, Amanda Narcizo Matias, a campanha é uma iniciativa estratégica essencial para fortalecer o ecossistema de seguros e uma oportunidade de educação do mercado e desenvolvimento dos corretores de seguros. Ainda de acordo com ela, a campanha oferece apoio à jornada dessa categoria econômica profissional. “Definitivamente, entrar no mercado de seguros no Brasil exige um estudo contínuo, permitindo que esteja em constante evolução, amplie sua carteira de clientes e diversifique sua atuação com os produtos mais rentáveis do setor. Nosso intuito é estarmos presentes desde o momento em que o corretor começa a entender o mercado até a sua formação e ingresso efetivo na área, comprometidos com o sucesso dos corretores de seguros”, afirma.

O curso está dividido em 5 módulos e abrange desde o conhecimento inicial do mercado de seguros até estratégias para crescimento de corretoras já consolidadas. Para aqueles profissionais que já estão no mercado, a trilha deseja aprimorar as competências e habilidades, a fim de promover o crescimento e sucesso dos corretores de seguros em todo o país.

No módulo 1 o participante conhecerá o Mercado de Seguros como um todo. No módulo seguinte, saberá as informações do papel da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e como tirar a licença com o órgão. No terceiro módulo, será ensinado como pode obter o CNPJ. Já no penúltimo, será ensinado como superar os desafios e dificuldades para que a corretora continue em crescimento e, por fim, no quinto módulo será ensinado como as corretoras que já são consolidadas podem alcançar ainda mais sucesso.



Serviço:

Trilha de Resultados para Corretores de Seguros: Como Obter Conquistas Seguras em 2024

Data: Fevereiro de 2024

Valor: Gratuito

Link para inscrição: https://bit.ly/trilhaderesultados