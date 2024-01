It’sSeg e Barela anunciam novos diretores de Benefícios e Varejo

Compartilhar no

Compartilhar no

A It’sSeg Company anunciou a chegada de Gabriela Machado como diretora comercial de Benefícios Corporativos. Para o local deixado pela executiva, a Barela alçou Carlos Nardone, que já dirige a Você Clube, como o novo diretor das operações de Varejo, para unificar e otimizar as atividades.

Gabriela tem 27 anos de experiência em planejamento estratégico para gestão de alta performance, é graduada em Administração, pós-graduada em Gestão Empresarial pela FGV, com MBA Executivo Internacional na Ohio University e mestrado em Gestão Contemporânea das Organizações.

Já Nardone, sócio da companhia e atual diretor da Você Clube, se juntou à It’sSeg Company em 2014, na associação com o grupo Raduan. O executivo possui mais de 30 anos de experiência no mercado de Benefícios, sendo um dos fundadores do grupo Raduan (corretoras N Raduan, Isenção e Você Clube Administradora de Benefícios).

N.F.

Revista Apólice