Hero Seguros fecha parceria com Livelo para garantir benefícios aos viajantes

Agregando mais valor ao seu produto seguro-viagem, a Hero Seguros, insurtech disruptiva especializada no mercado digital de seguros de viagem, acaba de fechar parceria com a Livelo, programa que permite trocar pontos por produtos, serviços e descontos, para proporcionar experiências únicas para que seus consumidores curtam as férias despreocupados. Dessa maneira, até o dia 31 de janeiro, quem comprar seguro ou chip internacional da Hero pela Livelo ganhará 18 pontos por real gasto.

De acordo com Luciana Volante, Diretora de Vendas e Marketing da Hero Seguros, a parceria tem como objetivo ir além de somente prestar um serviço ao seu cliente. “Queremos dar ao nosso usuário uma vivência completa, para que possa desfrutar de sua viagem com tranquilidade e, ao mesmo tempo, tenha experiências riquíssimas que agreguem valor para sua vida”, complementa.

Os pontos acumulados na Livelo podem ser trocados por produtos e serviços de diversas categorias, como pet shop, automotivo, alimentação, bebidas, esporte, aluguel de carros, hospedagem, passagem aérea, combustível, artigos infantis, tecnologia e moda. Além disso, o usuário pode destinar seu scores para ONGs e instituições de caridade de vários setores.

A Hero Seguros oferece um seguro viagem completo e com preços competitivos. Com planos nacionais e internacionais, o limite de idade é de 99 anos e sua duração é de 365 dias. Além disso, ele conta com telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, 10% de desconto nas lojas Duty-Free no mundo inteiro, atendimento humanizado 24/7, acesso gratuito a todas as salas VIPs da W group no Brasil para seguros-viagem internacionais e a disponibilidade de chips internacionais.