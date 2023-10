PetLove supera 220 mil vidas nos planos de saúde pet

A Petlove acabou de superar a barreira de 220 mil vidas seguradas em seus serviços de planos de saúde, um crescimento de 100% em relação ao ano anterior, se consolidando como líder do setor com 65% do market share. A projeção para o final de 2023 é ainda maior: a empresa espera faturar R$ 260 milhões apenas com esta frente, o que representa 17% do faturamento total estimado em R$ 1.5 bilhão para o ano, ampliando sua presença de mercado para 75% do share e 300 mil pets cobertos no período.

Dentre as estratégias para o crescimento da área da empresa, estão o aumento constante na busca por este tipo de serviço para cães e gatos, na medida em que este benefício se torna de maior conhecimento pelos clientes; a expansão de cidades atendidas em todas as regiões do país, estando presente em 22 capitais e mais de 150 municípios, um crescimento de 60% no ano; e o maior credenciamento de uma ampla rede de qualidade profissional composta por mais de 4 mil parceiros, como clínicas, atendimentos 24 horas, laboratórios de exames simples e complexos, profissionais autônomos, veterinários com atendimento a domicílio e especialistas, um aumento de 87% no número de estabelecimentos e profissionais.

Outro ponto no planejamento de ampliação contínua do setor na Petlove é o investimento em uma maior acessibilidade dos planos de saúde e, nesse sentido, há o recém-lançado Plano Leve. A modalidade é a mais econômica da holding, custando a partir de R$ 19,90, e contempla vacinas básicas, consulta com médico-veterinário generalista, consulta a domicílio, microchipagem gratuita e tag localizadora. Tudo sem a necessidade de comprovação de doenças pré-existentes. Os preços são únicos independentemente da raça, idade ou porte do cão ou gato, variando apenas de acordo com a região em que o cliente reside.

Parcerias B2B também são motores para a expansão dos serviços, como os acordos recentes com os bancos Inter e BTG Pactual, que oferecem os planos de saúde pet para seus correntistas com benefícios exclusivos, bem como a comercialização de planos corporativos para diferentes empresas, que funcionam como benefícios para os funcionários destas, do mesmo modo como acontece com os planos de saúde para humanos. Hoje, 60 companhias nacionais e multinacionais já constam no portfólio da Petlove, representando 10% das vendas dos planos de saúde, mas com potencial para se tornar o principal braço de saúde nos próximos anos.

Em relação às expectativas de longo prazo, a Petlove almeja que sua cobertura se estenda a 500 mil pets até 2024, além de ampliar a atuação do setor de saúde para que corresponda a 20% das receitas totais, estimadas em R$ 650 milhões até 2025.

“Os tutores costumam enfrentar desafios quando os pets adoecem, que vão desde a preocupação com os animais ao imprevisto financeiro pelo atendimento veterinário. A missão dos planos de saúde da Petlove é democratizar o acesso a serviços veterinários, e, por isto, nossos serviços são sem distinção de idade, porte ou doenças pré-existentes para novas adesões, oferecendo soluções para todos os perfis de clientes, seguindo o nosso propósito de tornar o mundo um lugar onde todos os pets sejam mais felizes e saudáveis. Pesquisas apontam que apenas 0,4% dos cães e gatos possuem um plano de saúde, número que evidencia um amplo espaço para crescimento, melhorias e inovações. Estamos 100% atentos a essas oportunidades”, afirma Fabiano Lima, CEO da área de saúde do Grupo Petlove.

Tendo como missão zelar pela saúde e bem-estar dos animais, bem como pela tranquilidade e segurança em termos financeiros para os tutores nos momentos de necessidade, a Petlove oferece os planos Leve, Tranquilo, Ideal, Essencial e Completo, categorias que possuem uma ampla variedade de serviços e dependendo da modalidade escolhida, podem cobrir desde consultas com especialistas à internação, cirurgias, fisioterapia, acupuntura, e exames dos simples aos mais complexos.

A carência começa a contar a partir da data da microchipagem do pet, sendo que os procedimentos mais essenciais como consultas, vacinas e procedimentos clínicos têm apenas 45 dias de carência, e exames e consultas com especialistas possuem 60 dias.

N.F.

Revista Apólice