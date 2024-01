Setor de seguros é opção atrativa para mudança de carreira

Com o início de 2024, nasce a expectativa por um novo ciclo, renovado com oportunidades e sonhos a serem realizados. Entre os anseios de muitos brasileiros, está a mudança de carreira.

De acordo com pesquisa recente da EBAC (Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia), 62% dos entrevistados manifestaram desejo de mudar de área de atuação profissional, enquanto 47% acreditam que seis meses é tempo suficiente para aprender uma nova profissão e conseguir um trabalho.

Ainda segundo a pesquisa, cerca de 35% dos participantes planejam investir em cursos online para atingir esse objetivo.

Seguros é opção sólida e confiável

Movimentando bilhões de reais anualmente, a indústria brasileira de seguros vai ao encontro dessa intenção das pessoas que pretendem fazer transição de carreira, sendo um dos setores mais robustos da economia nacional.

A projeção para 2023 é de crescimento acima de 10%, enquanto, para 2024, a expansão pode superar 11%. Os dados foram divulgados pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Para este ano, a expectativa é que o setor atinja um faturamento recorde de R$ 663 bilhões, o que representaria um avanço de 10,4% em todos os segmentos, sendo o maior da história. As previsões otimistas para 2024 incluem alta de 23,1% no ramo Rural, de 16,1% em Automóvel e de 20% em Crédito e Garantia.

Como ingressar nesse mercado?

Assim como qualquer setor, o de seguros demanda conhecimento aprofundado. Os interessados em construir uma carreira de sucesso neste atrativo mercado têm como uma das portas de entrada o Curso para Habilitação de Corretores de Seguros.

Ministrado pela ENS (Escola de Negócios e Seguros), o programa completo tem duração de sete meses e é composto pelas etapas de Capitalização, Vida e Previdência, e Demais Ramos. Podendo ser cursado de qualquer lugar do Brasil, as três fases podem ser realizadas juntas ou separadamente, por meio de aulas online ao vivo.

As inscrições para as turmas de 2024 estão abertas e o início das aulas será em 11 de março. Quem se matricular até 26 de janeiro tem direito a desconto de 15% no valor total do curso. Mais informações estão disponíveis neste link.

