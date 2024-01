Educbank e Icatu se unem para ampliar oferta de seguro escolar na educação básica

O Educbank, ecossistema financeiro de educação básica na América Latina, se uniu à Icatu Seguros para o lançamento do “Seguro Escolar Educbank”, produto que prevê ampliar a oferta de proteção financeira em toda a comunidade educacional privada do País, atendendo tanto alunos quanto professores, funcionários e famílias.

Desenvolvido a partir do ‘Seguro Nota 10’, lançado pela seguradora em 2019, o produto tem como diferencial o atendimento integral das instituições de ensino. Além de garantir que o estudante terá o ensino assegurado em caso de perda de renda ou de falecimento do responsável legal, o seguro prevê também a indenização em casos de Invalidez Permanente Total por Acidente e o atendimento (hospitalar e odontológico) no caso de acidentes dos estudantes, professores e demais funcionários das escolas.

“Dentro do nosso ecossistema financeiro, sempre buscamos oferecer os produtos mais completos e cuja necessidade das escolas sejam atendidas por inteiro. A parceria com a Icatu apenas reforça esse nosso compromisso e evidencia que o nosso maior ativo é sermos obcecados pelo sucesso das nossas escolas”, diz Caio Noronha, cofundador e CEO do Educbank.

O Seguro escolar Educbank atende desde MEIs (Microempreendedor Individual) até funcionários CLT e profissionais liberais e autônomos, o que representa uma evolução em relação a outros produtos do mercado, com coberturas restritas às famílias e responsáveis financeiros que perdem empregos em regime CLT.

“Momentos difíceis podem atingir qualquer um, sejam eles por demissões, acidentes ou perda do provedor familiar, e podem levar a decisões complicadas, como a retirada de alunos das escolas. Criamos o Seguro Nota 10 justamente para garantir proteção e tranquilidade nestes momentos inesperados. Nosso objetivo é um só: garantir que os estudantes concentrem suas energias no processo educacional ao mesmo tempo em que zelamos pelo bem-estar financeiro dos responsáveis, professores, funcionários e da escola como um todo. Essa é uma proteção completa”, afirma Guilherme Hinrichsen, Vice-Presidente Comercial da Icatu.

Maior proteção para a comunidade escolar

Para os casos de perda de emprego e perda de renda por incapacidade física temporária, o novo produto cobre o dobro de tempo (6 meses) em comparação aos demais seguros do setor (3 meses). Em casos de falecimento do responsável financeiro, ao invés de cobrir somente o restante do ano letivo como os demais produtos do mercado, o Seguro escolar Educbank permite três opções às escolas: tanto a garantia dos estudos até o fim do ano letivo, como também até o fim do ciclo escolar atual do estudante ou até o fim de todos os ciclos (ensino médio).

Entre os benefícios para as escolas está a possibilidade de fidelização e atração de mais famílias por um baixo custo, além de processos automatizados, central de atendimento exclusiva, apoio na comunicação aos responsáveis financeiros e segurança contra imprevistos de estudantes e funcionários. A parceria prevê a Icatu como provedora do serviço e a startup bem-te-vi seguros como a corretora responsável pela operacionalização, atendimento e gestão de sinistros.

Mauricio Neves, diretor da Veritas, destaca que o produto agrega muito valor às instituições de ensino. “O Seguro Nota 10 é uma garantia de que a escola trabalha com tranquilidade e se que concentra no essencial, que é oferecer educação de qualidade. Vemos que ele tende a ser um diferencial para a decisão dos pais e responsáveis na escolha de uma escola”, afirma.

“Agora conseguimos potencializar ainda mais as escolas, diminuindo a evasão de alunos, aumentando a probabilidade de renovação, atração e fidelização das famílias, além de permitir segurança aos estudantes de que não terão o ensino descontinuado em razão de imprevistos e os responsáveis financeiros poderão ser menos impactados pelas oscilações do mercado de trabalho”, conclui Danilo Costa, fundador e presidente do conselho de administração do Educbank.

