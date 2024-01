Cultura do seguro: Uma necessidade para o brasileiro

Uma apresentação, que teve como palco a capital dos gaúchos no fim do ano passado, apontou as percepções dos moradores da região Sul sobre seguro e previdência. A pesquisa, desenvolvida pelo DataFolha e encomendada pela FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), indicou que 46% dos sulistas pretendem contratar algum tipo de seguro neste ano. Os números representam um espaço de crescimento, mas alertam para algo inadiável: o esforço para instaurar a cultura do seguro e da previdência.

O estudo traçou o perfil em perspectiva nacional, mas evidenciou a nossa região, com um recorte que analisou o entendimento e a realidade dos sulistas. No Brasil, os planos de previdência privada correspondem a cerca de 9% da intenção de seguros. Esses resultados, aliados a outros demonstrados, destacam como é relevante conscientizar a população que um plano de previdência aberto é uma solução que precisa ser adotada desde que a criança inicia o seu desenvolvimento.

A pesquisa considerou os diferentes produtos e apontou que o seguro para bens materiais, como veículos, por exemplo, figura nos cuidados antes do zelo com a vida e o futuro. O fato ressalta a importância de instigarmos a contratação de algum tipo de proteção no segmento de pessoas.

Uma “radiografia” do setor serve de base para que todos os envolvidos atuem de forma a tornar esses produtos e serviços ainda mais acessíveis, seja em formatos ou mesmo na eficácia na comunicação. O mercado de seguros carrega confiabilidade e solução. Em todo o país, é possível encontrar opções adequadas, mas nem sempre as informações sobre a relevância dessa segurança estão claras para quem mais precisa.

Um dos pontos da pesquisa enfatizou os “planos vitalícios”, definidos pelos consumidores como “importantes”. Nesse sentido, o pecúlio, modalidade de previdência de risco de caráter vitalício, assegura proteção financeira em caso de falecimento do titular do plano. O pecúlio não entra em inventário, sendo pago diretamente aos beneficiários e sem incidência de imposto de renda. Trata-se de uma opção vantajosa para quem busca a segurança no presente e no amanhã. Além desse, outros planos são complementares, com proteção e benefícios. Mas seja qual for a escolha, a melhor sempre será ser previdente.

* Por Ilton Roberto Brum de Oliveira, presidente da Diretoria Executiva do GBOEX