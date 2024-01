Ao completar 30 anos de seguros, Kelly Lubiato anuncia novidades para a Revista Apólice

O dia 26 de janeiro será especial para a comunicação do mercado de seguros brasileiro: no dia em que completa 30 anos de cobertura especializada no setor, a jornalista Kelly Lubiato, diretora de Redação da Revista Apólice, deve anunciar algumas novidades do veículo. Kelly dedicou a sua carreira à cobertura dos mercados de seguros, resseguros, previdência privada, planos de saúde e capitalização.

A jornalista adianta que Apólice quer ser um dos agentes de transformação da comunicação do setor, um dos pontos sensíveis para o seu desenvolvimento. “A revista Apólice, e o portal de notícias Apólice, tem credibilidade e estrutura para contribuir com a disseminação das informações do segmento. Nestes últimos 30 anos, participamos ativamente de todos os movimentos importantes, levando conhecimento para os nossos leitores”.

O compromisso da Revista é continuar garantindo que informações com qualidade, coesão, curadoria e credibilidade cheguem até seus leitores e possam ser compartilhadas com os consumidores, de forma 360º. “Por isso, preparamos uma grande atualização do portal de notícias, ampliando as possibilidades de parceria com as empresas interessadas em divulgar suas marcas para uma audiência altamente qualificada. Além disso, a presença maciça em mídias sociais amplifica a visibilidade do setor de seguros”, antecipa Kelly.

Um pouco de história – Kelly Lubiato iniciou sua carreira como repórter da Revista Seguros & Riscos, em 26 de janeiro de 1994. Lá conheceu os companheiros (Francisco Pantoja, Ari Martins Cardoso e Fernanda Malavolta) que, um ano e meio mais tarde, se juntariam para lançar a Revista Apólice. Em agosto de 1995 foi lançada a edição número 0, que trazia o corretor de seguros (e padrinho da Revista) Osmar Bertacini na capa.

A jornalista dedicou toda a sua carreira ao mercado de seguros, atuando como geradora de conteúdo não apenas para a Revista, como também para outros veículos de comunicação ligados a outras entidades e empresas. Ela participou também de coberturas importantes, como o Congresso Mundial de Corretores de Seguros, realizado em Lisboa, no ano 2000 e outras centenas de eventos no Brasil e no exterior.