Focada em expandir sua receita, Agger adquire Infocap

A Agger acabou de anunciar a aquisição de 100% da Infocap Tecnologia. Com o negócio, as duas empresas passarão a atingir 12,5 mil corretores em todo o país e projetam um aumento de 25% de receita em 2024.

A Infocap passa a integrar o ecossistema Agger, que conecta corretores, segurados e seguradoras. Ao combinarem suas estruturas, as empresas vão oferecer o que há de mais eficiente na gestão de seguros no Brasil, transformando sua distribuição em todo o país. Suas soluções permitem que os corretores de seguros façam suas cotações e cálculos em menos de um minuto, controle de apólice e comissões, e outros serviços, com informações rápidas, diversas e confiáveis.

O acordo vem em um período de forte crescimento para a Agger, que tem quase três décadas de história. Sob o comando de Gabriel Ronacher, a empresa aumentou em 70% seu volume de negócios e se tornou líder do segmento no Brasil. Além disso, a Agger ampliou seu portfólio de produtos e serviços e melhorou a governança e profissionalização da equipe.

Já a Infocap, fundada há 32 anos em Novo Hamburgo (RS), é líder em gestão de corretagem de seguros no Sul do País, com uma base de 10 mil usuários e mais de 2 mil corretoras atendidas.

“A Infocap é uma empresa financeiramente saudável e vem, há mais de 30 anos, desenvolvendo produtos e serviços. Este investimento acompanha nosso compromisso em oferecer todo o suporte necesário ao corretor de seguros, que é o pilar da nossa atividade. Vamos proporcionar uma maior tração e potência para a nossa plataforma, que está transformando a distribuição de seguros no Brasil”, afirma o CEO da Agger.

Unidas, as duas empresas atenderão a 12,5 mil corretores de seguros no país, um terço dos pouco mais de 40 mil profissionais ativos, que realizarão cerca de 48 milhões de cotações por mês. Atualmente, plataformas possuem 14 ramos de seguros em 35 seguradoras credenciadas, como veículos (auto, táxi, motorista de app, caminhão, moto, bicicleta), compreensivos (residencial, empresarial, condomínio) e vida (global, acidente pessoal individual, seguro-viagem e aluguel).

Para Charles Poltronieri, fundador da Infocap, o movimento está em linha com o objetivo da empresa em oferecer alta qualidade de produtos, funcionalidades e serviços de tecnologia para o mercado segurador. “Unir forças com a Agger e operar em todo o Brasil será um ganha-ganha para todo o ecossistema. Chegou a hora da Infocap iniciar um novo ciclo com grandes oportunidades para todos. Esse movimento é promissor e recebe uma chancela importante com a gestão competente e estruturada.”

O aumento constante no número de corretores reflete a robustez do setor, que deve continuar em expansão no longo prazo. As empresas esperam potencializar e simplificar ainda mais o trabalho dos corretores de seguros, oferecendo possibilidades para diversificação e ampliação de seus negócios. As marcas continuarão separadas, já que a Infocap é líder em sua região de atuação.

Ronacher, CEO da Agger, estende sua gestão para a Infocap, passando a ser o CEO das duas empresas. A Infocap passa, também, a fazer parte da Governança da Agger, mas não haverá mudanças em seu Conselho de Administração nem em seu quadro de investidores. Os diretores da Agger e diretores da Infocap permanecem em seus respectivos cargos. André Marques mantém sua posição de COO.

