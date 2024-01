Focada na sustentabilidade dos negócios, Sancor Seguros adota novo slogan

Como parte das celebrações do seu décimo aniversário de operação no Brasil, a Sancor Seguros adotou no começo de 2024 um novo slogan para acompanhar seu programa Ambição 2030: “Segurando um Brasil Sustentável”.

Segundo a companhia, esse slogan busca ressaltar a crescente preocupação por um mundo em ameaça por catástrofes naturais cada vez mais frequentes e extremas, isso ainda em um contexto de uma sociedade brasileira com ainda baixa consciência de prevenção através dos seguros. Dessa maneira, a empresa reafirma o compromisso com a sustentabilidade e a visão de um Brasil que deve valorizar a proteção e a geração de riqueza adotando e respeitando práticas de ESG.

Porém, isso não é de hoje. A influência da origem cooperativista, juntamente à crescente demanda dos clientes por maior consciência e responsabilidade socioambiental, impulsionou as empresas do Grupo Sancor Seguros a aderirem ao Pacto Global das Nações Unidas. Esse movimento resultou também na adoção da sustentabilidade como parte integrante de suas estratégias de negócios, transcendendo seu uso como Marketing, o famigerado greenwashing.

As empresas do Grupo na Argentina passaram a apoiar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), implementando de fato diversas ações alinhadas com esses critérios nos campos da governança corporativa, responsabilidade social e ambiental. Para garantir a transparência, a comunicação dessas iniciativas é feita conforme os padrões da Global Reporting Initiative (GRI), referência internacional em relatórios de responsabilidade ambiental e social.

A Sancor Seguros no Brasil seguiu a mesma trajetória do Grupo na Argentina ao aderir ao Pacto Global das Nações Unidas em 2017, estabelecendo seu Comitê de Sustentabilidade, chamado TransformaR-SE. Com foco na progressiva sustentabilidade, a unidade brasileira concentrou esforços nesse sentido, adotando desde medidas simples, como a redução do uso de papel, até a emissão de apólices digitais com certificados oficiais de bônus de remoção de carbono (Lei 12.651/2012), visando minimizar o impacto de suas operações e conscientizar seus segurados da importância da redução da pegada ambiental. Também em 2023, 100% dos gestores da seguradora foram certificados pelo Pacto Global Brasil na incorporação dos ODS na estratégia da empresa além de receber o Selo ODS Prata, pelo Instituto ACIM.

A empresa tem se empenhado em contribuir para a comunidade local por meio de iniciativas que promovem um estilo de vida mais saudável. Exemplos incluem o projeto Bike no Parque e o plantio de centenas de mudas de Ipê, apoiando além da maior arborização, o que contribui com a captura de gases do efeito estufa, a criação também de espaços mais convidativos para o uso da população, inclusive recebendo em dezembro de 2023 o Selo Ipê Prata de Sustentabilidade Empresarial da Prefeitura de Maringá, cidade sede da Sancor Seguros no Brasil.

N.F.

Revista Apólice