Escola “Protegidos da Princesa” irá desfilar com enredo sobre seguro

A Escola “Protegidos da Princesa” vai desfilar na avenida, em Floriánopolis, com um enredo inédito sobre seguro. O idealizador desse enredo pioneiro é Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro), que explica: “Fui buscar inspiração na história dos seguros, desde que começou a ser mencionado no código Hamurabi, passando pela Grécia, França, até sua chegada ao Brasil e suas práticas nos dias de hoje”.

Para levar a mensagem do seguro à avenida, a Escola contará com dois mil componentes. O desfile será no dia 10 de fevereiro, no Sambódromo Negro Querido, previsto para 23 hrs, e contará com cobertura ao vivo das emissoras de televisão locais.

“O seguro desempenha um papel fundamental na proteção e sustentabilidade dos diversos setores, incluindo o carnaval. Ser protegido é estar seguro”, sentencia o líder do CVG-RJ, acrescentando: “Vamos contar a história do seguro e aproximar a comunidade do samba do nosso mercado, disseminando a atividade na camada social mais vulnerável da população”.

As fantasias dos sambistas vão representar os diversos tipos de seguros, tais como Vida, Automóvel e Saúde, com os “Doutores da Alegria” mostrando os riscos que os seguros protegem e as coberturas existentes.

Para finalizar, o presidente do CVG-RJ faz um convite a quem puder prestigiar o “Carnaval do Seguro”, em Florianópolis. “Não percam esta oportunidade, que vai marcar para sempre a trajetória do nosso segmento no universo do samba e difundir a cultura do seguro para a proteção da vida e do patrimônio”.

