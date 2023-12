SulAmérica apresenta nova superintendente comercial

Ana Carolina Alkmim Rocha assume a posição de superintendente comercial da SulAmérica, em Campinas. A executiva tem com objetivo impulsionar o crescimento, aumentar a receita, melhorar a participação no mercado e garantir a satisfação dos clientes.

Ana Carolina Alkmim Rocha

Ana Carolina é formada em Comunicação Social e pós-graduada em Marketing e PDD em Gestão Empresarial, com 23 anos de atuação na área comercial de grandes contas no segmento de Mineração, Indústrias e Serviços. Além disso, a executiva tem experiência no gerenciamento de equipes comerciais de alta performance e forte atuação no apoio às estratégias de vendas

“Acredito que através de uma comunicação eficiente e assertiva, vamos aprimorar o comprometimento de toda equipe envolvida e alcançar as metas e resultados almejados”, diz Ana Carolina.

N.F.

Revista Apólice