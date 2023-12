Akad abre vagas para programa de trainee

Seguradora digital investida pela GP Investimentos, a Akad Seguros está com vagas abertas para seu novo programa de trainee. A companhia busca candidatos com perfil analítico, motivados por grandes desafios e que valorizam aprendizado contínuo. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de dezembro pelo link, no qual os candidatos também encontram detalhes sobre requisitos, as etapas do processo seletivo e benefícios oferecidos. O início das atividades está previsto já para fevereiro de 2024.

Pela primeira vez, a seguradora prepara um programa de imersão prática. Ao longo de 18 meses, o selecionado poderá participar de projetos estratégicos para a companhia, contando com mentoria personalizada com as lideranças de cada departamento. No processo de rotação de tarefas, ele poderá explorar diferentes áreas da empresa e consolidar uma compreensão abrangente, que ajudará a desenvolver habilidades de um líder versátil.

“Estamos na constante busca de desenvolver e captar talentos compatíveis com a nossa cultura de inovação”, destaca Carolina Lima, head de Gente & Gestão da companhia. “A Akad está promovendo uma revolução no mercado e, para isso, estamos buscando perfis de talentos que queiram ter sucesso nessa jornada transformadora com a gente!”, completa a executiva.

Como requisito para a vaga, o candidato deve ter graduação concluída entre dezembro de 2020 a dezembro de 2023 em qualquer curso de ensino superior. Deve ter ainda disponibilidade para atuar em São Paulo no modelo híbrido, além de conhecimento avançado em Excel, ferramentas de análise de dados, habilidade de raciocínio analítico e motivação em resolver problemas complexos.

